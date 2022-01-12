عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدني مستوي له خلال الأسبوع

انخفاض كبير في أسعار
انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن أدلة على اتجاه أسعار الفائدة، بعد أن أسهمت تصريحات أقل تفاؤلا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في صعود المعدن الأصفر في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.19 دولار للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوع سجله أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 - 1- 2022

بعد الارتفاع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-1-2022

أما سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة فاستقر عند 1818.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، المحلل الاستراتيجي للعملات في ”ديلي فيكس“ إن ”جلسة تأكيد ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، لفترة ثانية، لم تجلب أي تفاؤل إضافي يتجاوز ما كان يبحث عنه السوق بالفعل“.

وقال باول إن ”البنك المركزي مصمم على محاربة التضخم. وبعيدا عن تقليص نمو الوظائف، فإن التحول إلى معدلات فائدة أعلى وتقليص ممتلكاته من الأصول أمر ضروري للحفاظ على التوسع الاقتصادي الحالي“.

وتراجعت عائدات السندات القياسية لأجل عشر سنوات وانخفض الدولار إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر، بعد شهادة باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ويُعد الذهب وسيلة تحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد من كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، 5.4%، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وكان المؤشر صعد 4.9% في الشهر السابق.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.74 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.4% إلى 966.75 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬دولار للأوقية، كما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1918.97 دولار.

وتتناقض أسعار اليوم الأربعاء مع ماشهدته الأسواق أمس الثلاثاء، إذ ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية أمس الثلاثاء 0.3 في المئة إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة).


وقالت مارجريت يانج، واضعة الاستراتيجيات لدى ديلي فيكس: ”تشهد الأسواق زيادة سنوية 5.4 في المئة في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع وتنخفض أسعار الذهب. ومع ذلك، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعما للمعدن الأصفر“.

أخبار الذهب أحجار خام الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب العالمى

ترشيحاتنا

إطلاق أول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت

وزراء وبرلمانيون وإعلاميون يتسلمون كتيباً بإنجازات «الهجرة» في زيارة لجناحها بمنتدى شباب العالم|صور

الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحريض ضد الدولة

سيولة مرورية تامة في شوارع الجيزة.. تعرف على حالة الطرق اليوم

يوفنتوس يتحدى إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

تصل للمؤبد وغرامة 2 مليون.. عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل أو الإكراه

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدني مستوي له خلال الأسبوع

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ