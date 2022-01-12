طبيب مشارك بمنتدى شباب العالم: متلازمات عديدة تصيب الجهاز العصبي المركزي وليس لها أعراض

قال أيمن يوسف، استشاري المخ والأعصاب وأحد المشاركين في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، إن هناك عديد من المتلازمات التي تصيب الجهاز العصبي المركزي مثل التهاب الدماغ والنخاع الحميد الموهن للعضلات ومتلازمة الإجهاد المزمن، وتؤثر على العضلات وباقي الجسم، متابعا: تشخيص تلك المتلازمات صعب للغاية ولا يوجد لها أعراض ظاهرية.

وأضاف "أيمن يوسف" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، أن هناك العديد من البروتوكولات العلاجية الخاصة بمتلازمات المخ والأعصاب، ومن الجيد حصول مصر على تلك البروتوكولات.

وأكمل: وجودي في منتدى شباب العالم بمثابة رسالة لكل المصابين بمتلازمات المخ والأعصاب، متابعا:" أنا موجود هنا مش عشان أتكلم عن نفسي لا أنا بتكلم عن كل اللي بيعانوا".