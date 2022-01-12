وزيرة التخطيط : الأجندات المصرية والدولية اتفقت على أهمية قضية الفقر

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط ، أن الحديث حول مؤشرات الفقر والإطار الحاكم لمعدلات التنمية على مستوى العالم ونظرته لقضية الفقر مهم للوصول إلى حلول لهذه المشكلة.

وأضافت هالة السعيد ، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث بمنتدى الشباب العالمى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن الأجندات المصرية ، الدولية الأممية وأجندة التنمية المستدامة 2030 اتفقت جميعا على أهمية قضية الفقر وأبعادها وتأثيرها على معدلات التنمية والقضاء عليه بكافة أشكاله .

وأشارت هالة السعيد ، إلى أن تعريف الفقر فى السابق كان يتم النظر إليه وفق مستوى دخل الفرد ثم بدأ مع تطور المؤشرات والتعريفات تحول للنظر لمستوى المعيشة وأبعاد مختلفة لقياس مؤشرات التعليم ، الصحة ، الخدمات الأساسية التى يتمتع بها الفرد فى أى دولة وهو مؤشر متعدد الأبعاد .



