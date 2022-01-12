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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط : الأجندات المصرية والدولية اتفقت على أهمية قضية الفقر

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط ،  أن الحديث حول مؤشرات الفقر والإطار الحاكم لمعدلات التنمية على مستوى العالم ونظرته لقضية الفقر مهم للوصول إلى حلول لهذه المشكلة.

وأضافت هالة السعيد ، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث بمنتدى الشباب العالمى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى  ،  أن الأجندات المصرية ، الدولية الأممية وأجندة التنمية المستدامة 2030 اتفقت جميعا على أهمية قضية الفقر وأبعادها وتأثيرها على معدلات التنمية والقضاء عليه بكافة أشكاله .

وأشارت هالة السعيد ، إلى أن تعريف الفقر فى السابق كان يتم النظر إليه وفق مستوى دخل الفرد ثم بدأ  مع تطور المؤشرات والتعريفات تحول للنظر لمستوى المعيشة وأبعاد مختلفة لقياس مؤشرات التعليم ، الصحة ، الخدمات الأساسية التى يتمتع بها الفرد فى أى دولة وهو مؤشر متعدد الأبعاد . 


 

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