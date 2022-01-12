لقاء الخميسي مهنئة مصطفى درويش بعيد ميلاده: سنة سعيدة وكلها صحة ونجاح

لقاء الخميسي تهنئ مصطفى درويش بمناسبة عيد ميلاده

هنأت الفنانة لقاء الخميسي، الفنان مصطفي درويش بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورته من خلال خاصية (الاستوري)عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت له من خلال صورته معلقة: (كل سنة وأنت طيب سنة سعيدة وكلها صحة ونجاح ورضا).

ويعد أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعى، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.