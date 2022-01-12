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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يبحث مع وفد دار الهندسة ٱليات تطوير منطقة جنوب بورسعيد

الغضبان يلتقي وفد
الغضبان يلتقي وفد دار الهندسة لبحث ٱليات تطوير منطقة جنوب بو

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ،  وفدا من دار الهندسة وذلك لبحث ومناقشة آليات تطوير منطقة جنوب بورسعيد، فى إطار الخطة الشاملة لإحداث التنمية بكافة أنحاء محافظة بورسعيد.

 جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعدد من مديري الإدارات المعنية بتنفيذ المشروع  ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة مؤخرا، مؤكدا أن هناك خطة شاملة للتنمية فى كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد والارتقاء بحياة المواطنين وبما يجعل بورسعيد مدينة نموذجية وقاطرة للتنمية،  كما استمع المحافظ من الوفد لشرح تفصيلي حول مشروع تطوير جنوب بورسعيد لتشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات، تتضمن مراكز ترفيهية وتجارية ومراكز علوم وتكنولوجيا ورياضة واسكان، بما يحقق نقلة نوعية بجنوب بورسعيد ويعظم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمحافظة، ويخلق مجتمعات صناعية ولوجيستية وسياحية ذات هوية عصرية حديثة مليئة بالفرص المميزة بما يدعم خطة التنمية المستدامة ببورسعيد.

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وأشاد المحافظ بالدراسة الوافية للمنطقة والمشروع،  والذي يعظم الاستفادة من منطقة جنوب بورسعيد، مستعرضا آراء المختصين من الجهات المعنية ببورسعيد.

وأكد أن المشروع يعبر عن رؤية بورسعيد للمستقبل لتكون نقطة ارتكاز جاذبة لمختلف الأنشطة،  وحلقة الوصل للتنمية نحو شرق بورسعيد،  وبوابة للعاصمة المصرية الجديدة والدلتا وأوروبا.  

كما وجه الشكر لوفد دار الهندسة لمراعاة الاستغلال الأمثل لمقومات المنطقة بجنوب بورسعيد،  منوها بأن تطوير جنوب بورسعيد يساهم فى تسويق شرق بورسعيد بالشكل الأمثل كونها امتدادا لكيانات صناعية عملاقة عالمية،  وتملك مزيدا من حوافز الاستثمار،  مؤكدا أن مشروع تطوير جنوب بورسعيد سيتم بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.

ووجه المحافظ بإنشاء هيكل إداري للمنطقة المطورة بالجنوب برئاسة السكرتير العام،  والبدء في الإجراءات التنفيذية طبقا للمخطط التفصيلي للمشروع وذلك بعد العرض على القيادة السياسية وستكون منطقة تنموية فى المقام الأول وتحديا كبيرا جدا لانه سيكون مثالا لتسويق شرق بورسعيد.

ومن جانبه،  وجه الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم الكامل لتنفيذ المشروع  ، كما أشاد وفد دار الهندسة بالمشروعات التى جرت ببورسعيد،  وجهود الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستمرة لإنجاز هذه المشروعات العملاقة فى وقت قياسي.

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