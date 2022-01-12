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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لـ الطالب معمر القذافي بسبب الإتجار فى الحشيش

صدى البلد

قضت محكمة جنايات قنا ، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 6 سنوات، على طالب بالفرقة الرابعة في كلية الحقوق، بتهمة الاتجار فى الحشيش.

ترجع وقائع القضية يوليو ٢٠٢١ ، عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة مكافحة المخدرات بقنا ، من ضبط المتهم متلبساً بكمية من مخدر الحشيش.

 

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وكانت مباحث المخدرات وردتها معلومات تفيد قيام "معمر القذافي.ع.م" 23 عاما طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، بالإتجار في مخدر الحشيش بشمال محافظة قنا .

و جرى تشكيل فريق بقيادة المقدم وسام الدين حسين ، من قسم مكافحة المخدرات بقنا ، لضبط المتهم و بعد تقنين الإجراءات و استئذان النيابة العامة ، جرى ضبط المتهم متلبسا بقرية أبو حزام وبحوزته شنطة بداخلها كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وأفاد تقرير المعمل الكيميائى بقنا ، بأن المضبوطات عبارة عن مادة سمراء اللون بعد خضوعها للتحليل ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

قنا محكمة جنايات قنا السجن المشدد الحشيش المخدرات

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