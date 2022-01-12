عودة أكرم توفيق إلى القاهرة بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي..السبت

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع أكرم توفيق لاعب الفريق، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا، التي أقيمت أمس الثلاثاء، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح عبد الحفيظ أن أكرم توفيق سيعود إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، موضحًا أن هناك تواصلاً مستمرًا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجار حاليًا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم.

جدير بالذكر أن إصابة الرباط الصليبي للركبة، ستبعد أكرم توفيق عن المباريات لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر.

