وصول 114 بطاقة تموين ذكية للمنتفعين في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أمس الأربعاء، وصول ١١٤ بطاقة تموين ذكية جديدة، (بدل فاقد- بدل تالف- فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة له.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، و تسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمس.

وقال صلاح، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

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