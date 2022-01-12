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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سويسرا: أوميكرون "بداية النهاية" لجائحة فيروس كورونا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إن متحور أوميكرون قد يكون "بداية النهاية" لجائحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه، "ربما نحن عشية منعطف قد يكون حاسما مع الانتقال من مرحلة الجائحة إلى مرحلة مرض متوطن مع وصول المناعة لدى السكان إلى مستويات عالية الآن".

وأضاف أن أوميكرون شديد العدوى وأقل خطورة، لكن هذا ليس سببا يدفع إلى تقليل الحذر. لكنه ليس سببا أيضا للهلع.

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كما أعرب عن رغبة بلاده في تمديد الإجراءات السارية لوقف انتشاره حتى نهاية مارس.

وتابع أنه مع أخذ التلقيح وعمليات الشفاء، فإن معدل المناعة للذين تفوق أعمارهم 20 عاما تجاوز 90% وبلغ حتى 97% لمن هم فوق سن 80 عاما.

وسجلت سويسرا أكثر من 12 ألف وفاة بـ فيروس كورونا منذ بدء الوباء، فيما حصل 67% من السكان على التلقيح الكامل، وهو معدل أقل من ذلك المسجل في دول أوروبا الغربية.

فيروس كورونا كورونا جائحة كورونا كوفيد اوميكرون

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