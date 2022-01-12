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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

طبيب الأهلي: التواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب بشأن إصابة أكرم توفيق

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، للاطمئنان على حالة أكرم توفيق لاعب الفريق والمنتخب الوطني.

وأوضح أبو عبلة أنه اطلع على الأشعة التي أجراها اللاعب في الكاميرون، والتي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية شاملة من جديد، بعد عودته إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار أبو عبلة إلى أنه يتم حاليا تحديد كافة الإجراءات الطبية اللازمة للاعب قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.

يذكر أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر قد أعلن اليوم الأربعاء عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء المنتخب الوطني أمام نيجيريا ببطولة الأمم الإفريقية.
 

الدكتور أحمد أبو عبلة النادي الأهلي اكرم توفيق الرباط الصليبى الجهاز الطبي لمنتخب مصر

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