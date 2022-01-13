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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منع الأنيميا أبرزها.. فوائد لن تتوقعها لـ الفلفل الأخضر 

فوائد الفلفل الأخضر
فوائد الفلفل الأخضر

الفلفل الأخضر البارد من الخضروات المشهورة التي يجب الاحتفاظ بها في مطبخك لأنها متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن إضافتها إلى أي طبق مالح تقريبًا، بصرف النظر عن تعدد استخدامات الفلفل الأخضر  يمكن أن تقدم المركبات الموجودة في الفلفل الأخضر البارد  مجموعة كبيرة  من الفوائد الصحية.

 الفلفل الأخضر البارد هو أحد أكثر أنواع الفلفل الحلو اللذيذ ، ويميل إلى البقاء طازجًا لفترة أطول قليلاً من الفلفل الأحمر أو الأصفر، وفقا لما نشره موقع webmd.

فوائد الفلفل الأخضر البارد

-تحسين صحة العين

يمتلئ الفلفل الأخضر  البارد بمركب كيميائي يسمى اللوتين و هو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تحسن صحة العين.

على وجه التحديد ، يساعد اللوتين على تقوية جزء العين الذي يتضرر غالبًا بسبب الضوء الأزرق،  قد يساعد الحصول على كمية كافية من اللوتين في نظامك الغذائي في منع الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

-منع فقر الدم

فقر الدم هو حالة تنجم عن عدم وجود ما يكفي من الحديد في الدم،  يمكن أن يحد هذا من إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. تشمل الأعراض الرئيسية لفقر الدم التعب والضعف.

لا يحتوي الفلفل الأخضر على نسبة عالية من الحديد فحسب ، بل إنه غني أيضًا بفيتامين سي ، الذي يمكن أن يساعد جسمك على امتصاص الحديد بكفاءة أكبر،  يجعل هذا المزيج الفلفل الأخضر غذاء خارق عندما يتعلق الأمر بمنع وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

-مصدر غني بالعناصر الغذائية

يوفر الفلفل الأخضر البارد مجموعة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للألياف وقليلة الكربوهيدرات نسبيًا.

فيما يلي تفاصيل التغذية لكوب واحد (150 جرام) من الفلفل الأخضر البارد 

السعرات الحرارية: 30

البروتين: 1.3 جرام

الكربوهيدرات: 7 جرام

الألياف: 2.6 جرام

فيتامين أ ، RAE: 3٪من القيمة اليومية (DV)

فيتامين سي: 134٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 9٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

B6 (البيريدوكسين): 20٪ من الاحتياج اليومي اليومي

بالإضافة إلى العناصر الغذائية المذكورة أعلاه ، يحتوي الفلفل الأخضر البارد  على كميات أقل من الفيتامينات والمعادن الأخرى بما في ذلك الثيامين (B1) والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين E.

الفلفل الأخضر البارد غني بشكل خاص بفيتامين سي لأن هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء ، لا يستطيع الجسم تخزينه جيدًا ، لذلك عليك الحصول عليه من نظامك الغذائي بانتظام.

فيتامين ج ضروري للعديد من الوظائف الأساسية في الجسم ، بما في ذلك وظيفة المناعة المناسبة ، وتخليق الكولاجين ، والتمثيل الغذائي للمغذيات ، وأكثر من ذلك. كما أنه يعمل كمضاد قوي للأكسدة ويحمي خلاياك من أضرار الأكسدة الضارة .

يعتبر الفلفل الأخضر أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين B6، الذي يشارك في استقلاب المغذيات ، ووظيفة المناعة ، وتخليق الناقلات العصبية ،  كما أنه يساعد في تكوين الهيموجلوبين ، وهو بروتين يحمل الأكسجين داخل خلايا الدم الحمراء 

يحتوي الفلف  أيضًا على بروفيتامين أ ، والذي يمكن لجسمك تحويله إلى فيتامين أ. يوجد بروفيتامين أ في شكل بيتا كاروتين ، علاوة على ذلك  فإن الفلفل الأخضر البارد منخفض السعرات الحرارية ومنخفض نسبيًا في الكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للألياف.

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