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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور العدد الـ٢٧ من مجلة المسرح

صدى البلد

صدر حديثا عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، العدد السابع والعشرين من الإصدار السادس لمجلة "المسرح"، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، والمتوفر بأجنحة المركز في مسارح البيت الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أيضا.

محاور فكرية

يضم العدد الجديد لمجلة المسرح ملف عن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: يوثق كمال سلطان شهادات الضيوف والمشاركين في المهرجان، ويكتب مجدي الحمزاوي ملاحظات وتحليل لعرض آي ميديا، وتكتب تغريد حسن عن المحاور الفكرية، وتكتب إيناس العيسوي عن الورش التدرييبة، ويكتب محمود  الحلواني عن العروض العربية، وتكتب سارة أشرف تحليلا لعرض كاليجولا، ويكتب الدكتور كمال الدين عيد عن التجريب في العصر الناصري. ويكتب الدكتور مصطفى سلطان عن رؤية تشكيلية معاصرة لأعمال الدكتور يوسف إدريس؛ من خلال مناقشة لرسالة دكتوراه، ويكتب عيد عبد الحليم عن تجربة عبدالرحمن الشرقاوي مع الإبداع الأدبي والمسرحي، ويكتب الدكتور محمد شيحة تحت عنوان ديونيسوس يبعث من جديد؛ ويتناول عرض عابدات باكخوس ليوربيديس، ومن ذاكرة المسرح يكتب الدكتور أسامة أبو طالب ملاحظات حول السقوط التاريخي لهاملت؛ من خلال تناول الرؤية الاخراجية التي قدمها  للنص كل من الدكتور هاني مطاوع والفنان أحمد عبد الحليم، ويكتب حمدان عطية عن الأعمال المسرحية للكاتب التشيكي ميلان كونديرا، ويقدم  أحمد عجيبة شهادة عن الفنان الكبير سلامة حسن رائد المسرح العمالي والثقافة الجماهيرية، كما يكتب عن ملتقى عباس أحمد المسرحى.

وتكتب رنا رأفت عن فرقة الرواد ودورها في دعم المواهب الشابة، ويكتب سيد الخمار عن احتضان مدينة الإسكندرية لرواد الفن المسرحي في بدايات القرن الماضي.

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 ويكتب الدكتور أحمد يوسف عزت عن الفنان  فوزي شنودة ودوره في ريادة المسرح الكنسي في مدينة بورسعيد، ويكتب منتصر ثابت عن أوسكار والسيدة الوردية ورواية للمسرح الكنسي تحمل روح عيد الميلاد، وتكتب نور الهدى عبد المنعم عن توظيف التقنيات الحديثة فى التوثيق المسرحي؛ من خلال توثيق أعمال ١٤ فنانا من نجوم الظل، ويكتب أحمد الشريف عن الرؤية الإبداعية الجديدة لزقاق المدق، ويكتب الدكتور عمرو دوارة عن مسرحية نجوم الظهر للفنان محمد صبحي.

مجلة المسرح الفنون الشعبية الفنان ياسر صادق المسرح التجريبي المسرح المصري

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