جامعة الفيوم: تصعيد ٢٠ مشروعا للمنافسة على مستوى الجمهورية في ختام فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة

شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم ، و الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ختام فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة (ايسف - الفيوم- 2022) والذي نظتمه مديرية التربية والتعليم - إدارة التطوير التكنولوجي بالتعاون مع جامعة الفيوم، وبحضور سماح محمد إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من السادة عمداء الكليات ووكلائهم، وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات مديرية التربية والتعليم، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، أن هذا اليوم من الأيام المشهودة بالجامعة لتكريم جيل صاعد من أبنائنا المبتكرين، مشيرًا إلى أن الجامعة تدعم كافة الابتكارات التكنولوجية.

كما وجه حديثه للطلاب بالمثابرة وبذل الجهد وتطوير الأفكار لرفعة الوطن، لتكون علامة فارقة في مسيرتهم التعليمية، وحافزًا للأجيال القادمة، وأن عليهم الفخر بأفكارهم ومشروعاتهم، مؤكدًا أن جميع المشاركين يستحقون الدعم والتشجيع.

وأعرب أ.د محمد فاروق الخبيري، عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم، مشيرًأ إلى استمرارية هذا التعاون بشكل أشمل في العديد من الأنشطة خلال الفترة القادمة.

وأشاد بأفكار المشروعات والابتكارات المشاركة بالمعرض، متمنيًا أن تنفذ مثل هذه الابتكارات، لتكون ملموسة على أرض الواقع.

ومن جانبها قدمت سماح إبراهيم الشكر لجامعة الفيوم على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدة دور الجامعة، بوصفها ركيزة أساسية للنهوض بطلاب مصر وشبابها.

كما أوضحت سيادتها أنه تم اختيار ٢٠ مشروعًا من إجمالي ١٢٢ مشروع، شارك بتفيذه ١٥٥ طالبًا وطالبة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

وقام د. عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، بإعلان النتيجة النهائية للمعرض، بالإنابة عن أ.د/ كمال غلاب، المنسق العام للمعرض ورئيس لجنة التحكيم، والتي شملت فوز ٢٠ مشروعًا، على مستوى المحافظة، وهذه المشروعات ستمثل محافظة الفيوم بمعارض على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتمثيل جمهورية مصر العربية عالميًا بمعارض تنافسية دولية.

وقامت سماح إبراهيم، مدير عام مديرية التربية والتعليم، بإهداء دروع التكريم إلى ا.د ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، أ.د محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د/ عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهالة السويفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالجامعة، نظرًا لجهود الجامعة في تحكيم المعرض وحسن تنظيم الاحتفالية.

كما تم تكريم عدد قيادات الإدارات التعليمية بالمحافظة، والطلاب الفائزين والمشاركين، وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية قدمها طلاب المدارس المشاركة بالاحتفالية.

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