رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض المحلي للعلوم والهندسة

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة (ايسف - الفيوم- 2022 ) الذي تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بحضور الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، و الدكتور كمال غلاب، رئيس لجنة التحكيم ومنسق المعرض والمسابقة بالجامعة، وسماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من السادة عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٥ / ١ / ٢٠٢٢ بالمكتبة المركزية بالجامعة.

أكد الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته، أنه تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، نحو إطلاق المبادرة القومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وفي إطار حرص جامعة اليوم على التعاون المستمر مع مديرية التربية والتعليم، بهدف نشر ثقافة البحث العلمي، فان الجامعة تستضيف فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة، خلال الفترة من ٤ وحتى ٥ يناير الجاري، وتبدأ أعمال التحكيم والتقييم على مدار يومي 11 و12 من يناير الجاري ليتم بعد ذلك إعلان النتائج وتوزيع الجوائز.



كما أشار إلى أن العدد الكلي للمشروعات المشاركة في المعرض يبلغ 112 مشروعًا، منهم خمسة مشروعات لطلاب الدمج من كافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى إدارة التربية الخاصة.

كما أوضح الدكتور كمال غلاب، أن المشروعات عبارة عن أبحاث سلوكية و طبية وأجهزة طبية وكيمياء وعلوم البيئة والأنظمة المدمجة والطاقة الكيميائية والفيزيائية والهندسة البيئية والميكانيكية وعلوم الموارد والنبات والبرمجيات والروبوتات.

وأشار أن أعضاء لجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة، والعلوم، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية، والخدمة الاجتماعية، والزراعة، والإدارة الطبية، بالإضافة إلى أعضاء من الإذاعة المصرية ومديرية التربية والتعليم.

كما أوضح أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين تشمل الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وفهم العلوم الأساسية، والفهم الجيد للنتائج، وما تم استخلاصه منها، ودرجة الاستقلالية في تنفيذ المشروعات، وتقدير الأثر الاقتصادي والعلمي والاجتماعي المحتمل لها، وكذلك الأفكار المقترحة للاستمرار في البحث مستقبلا.

أما فيما يتعلق بمشاريع الفرق المشاركة في المعرض، فإن معايير التقييم تعتمد كذلك على المساهمات وتفهم المشروع من قبل جميع أعضاء الفريق.

dbc36f03-f288-47dd-98c9-0bc84477c06e