بعد نجاح عملية زراعة قلب خنزير لإنسان..أستاذ جراحة القلب يعلق طبيا على الواقعة..فيديو

قال الدكتور عادل الاتربي أستاذ جراحة القلب ، إن نجاح عملية زراعة قلب خنزير لإنسان التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية هي أول عملية في التاريخ لنقل عضو من الحيوان للإنسان خصوصا القلب ، مؤكدا أن الدكتور الذى قام بالعملية والبحث محمد محدي الدين باكستاني الأصل ويعيش في أمريكا .

وأضاف الاتربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن تركيبة أعضاء الخنزير مشابهة جدا إلي أعضاء الإنسان ، مشيرا إلي أن قلب الخنزير مشابه تماما لقلب الأنسان ألا في تغيرات بسيطة الإوزين والبطين ولكن الإجمالي مشابه للإنسان .

وأوضح الاتربي ، أنه تم زراعة كلى خنزير لإنسان الشهر الماضي وتمت بنجاح ، مؤكدا ان محمد محدي الدين الذى قام بزراعة القلب متخصص في علم الجينات واستخدم أسلوب علمي حديث لعدم رفض مناعة المريض لقلب الخنزير .