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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد نجاح عملية زراعة قلب خنزير لإنسان..أستاذ جراحة القلب يعلق طبيا على الواقعة..فيديو

عملية زراعة قلب خنزير
عملية زراعة قلب خنزير لإنسان

قال الدكتور عادل الاتربي أستاذ جراحة القلب ، إن نجاح عملية زراعة قلب خنزير لإنسان التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية هي أول عملية في التاريخ لنقل عضو من الحيوان للإنسان خصوصا القلب ،  مؤكدا أن الدكتور الذى قام بالعملية والبحث محمد محدي الدين باكستاني الأصل ويعيش في أمريكا .

 

وأضاف الاتربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن تركيبة أعضاء الخنزير مشابهة جدا إلي أعضاء الإنسان ، مشيرا إلي أن قلب الخنزير مشابه تماما لقلب الأنسان ألا في تغيرات بسيطة الإوزين والبطين ولكن الإجمالي مشابه للإنسان .

وأوضح الاتربي ، أنه تم زراعة كلى خنزير لإنسان الشهر الماضي وتمت بنجاح ، مؤكدا ان محمد محدي الدين الذى قام بزراعة القلب متخصص في علم الجينات واستخدم أسلوب علمي حديث لعدم رفض مناعة المريض لقلب الخنزير .

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