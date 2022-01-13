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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف صبحي: قرارات حاسمة تنتظر منتخب مصر حال الإخفاق بأمم أفريقيا.. والمحترفون لم يقدموا المطلوب مع المنتخب مثل الأندية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الإعلامي أحمد موسى

أبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غضبه من أداء المنتخب الوطنى، فى أول مباراة بـ بطولة أمم أفريقيا، و الهزيمة من نيجيريا بنتيجة 1-0، وأكد لـ الإعلامي أحمد موسى، أن لاعبي المنتخب المحترفين لم يقدموا أداء مثل الذى يقدم فى الأندية، وأوضح أنه تحدث معهم و أنه على ثقة فى الفوز فى المباريات المقبلة للصعود للدور الثاني للبطولة.

 

وزير الرياضة غير راضٍ عن أداء المنتخب أمام نيجيريا .. فيديو


 

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هزيمة المنتخب الوطني أمس أمام منتخب نيجيريا، بنتيجة 1-0.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه غير راض على أداء المنتخب الوطني، موضحًا أن الوزارة تدعم المنتخب، وتوفر جميع الظروف من أجل تحقيق النتائج و البطولات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه كمواطن يبحث عن روح المنتخب بعد كأس العالم 2018.

ولفت إلى أن الدولة قامت بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية الماضية، من أجل أن يحقق المنتخب البطولة ولكن لم يحصل على البطولة.

وأشار إلى أن المنتخب الأولمبي يختلف عن المنتخب الأول والأولمبي كافح وأدي بروح قتالية بأمم أفريقيا و باسم مصر جعلتنا لا نحزن حتى لو لم نتوج بالبطولة.

 

ساندنا الأهلي.. وزير الرياضة: ليس لنا دخل في أزمة العامري فاروق |فيديو


 

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أزمة العامري فاروق، وقال إن الوزارة تحترم كل المؤسسات، ليس لـ الوزارة أي علاقة بأزمته ولكن الوزارة ساندت النادي الأهلي وما اتخذه من إجراءات قانونية حتى صدر الحكم القضائي بقانونية فوز العامري فاروق.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اللجنة قامت بعمل تصنيف لـ الجهات التى لها حق انتخابي، ونحترم كل المؤسسات و جهزنا كل الإجراءات الانتخابية بالاتحادات والأندية بإعادة التصنيف الانتخابي.

 

وزير الشباب: انتخابات نادي الزمالك ستجرى في مواعيدها المحددة


 

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للجان السابقة التي تولت مسؤولية نادى الزمالك حتى عودة المستشار مرتضى منصور، موضحة أن عدد المرشحين في انتخابات الزمالك مؤشر جيد للديمقراطية و الذى وصل لـ أكثر من 70 مرشح، وقائمة على رأسها الكابتن أحمد سليمان و آخري برئاسة مرتضى منصور.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن من تولوا النادي فى الفترة الماضية تحملوا المسئولية، وكانت الظروف صعبة للغاية.

وأوضح أن انتخابات نادي الزمالك ستجرى في مواعيدها المحددة، مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة في الجيزة تتابع التجهيزات و تتابع الملفات من لجنة قانونية وتم وضع خطة.


وزير الشباب: ندرس استضافة كأس العالم 2030 ومصر تمتلك كل الإمكانيات


 

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر تدرس ملف كأس العالم 2030، مؤكدا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات التي تجعلها قادرة على استضافة البطولات الكبرى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة تدرس وتعمل على ملف استضافة مصر للبطولات الكبرى مثل المونديال والدورة الأولمبية.

 

تعليق وزير الرياضة على تضارب مواعيد مونديال الأندية مع أمم أفريقيا


 

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة تضارب مواعيد مونديال الأندية مع أمم أفريقيا، وقال إن الوزارة لا تتدخل بشكل فنى فى الأزمة و بشأن ضم لاعبين من عدمه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تمثيل الأندية فى بطولات قارية أو دولية فهو يلعب باسم مصر ولكن الأولوية للمنتخب.

 

أشرف صبحي: قرارات حاسمة تنتظر منتخب مصر حال الإخفاق بأمم أفريقيا ..فيديو


 

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن لديه ثقة كبيرة فى لاعبي المنتخب الوطنى، بعد الهزيمة أمس من منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، وننتظر الأفضل، معلقًا "أنتوا فى نص البحر ولازم تكملوا".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة سيكون لها قرارات فى حالة الإخفاق.

ولفت إلى أن اللقاء الذي جمعه بالمنتخب شهد حالة من الحماس، والروح العالية، قائلا “نتمنى التوفيق فى المقبل، وعلى الجميع تقديم الأفضل”.

 

وزير الرياضة للاعبي المنتخب المحترفين : لم تقوموا بدوركم أمام نيجيريا |فيديو


 

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لاعبي المنتخب المحترفين في الأندية الخارجية لم يقدموا الدور المطلوب منهم خلال مباراة نيجيريا التي انتهت بالهزيمة 1-0.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الـ 5 لاعبين من أصل 11 لاعب، لم يقدموا الدور المطلوب، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب فى الأندية الخاصة بهم يقدمون مباريات قوية مع الأندية ويقومون بدور الدفاع و الهجوم فى نفس الوقت.

ولفت أن :" المحترفين يلعبون مع فرقهم دفاع و هجوم ويجب عليهم تقديم أداء جيد مع منتخب مصر، وأكد أنه تحدث من نجوم الفريق لتقديم الأفضل".

 

وزير الشباب: لا نية لـ تغير الجهاز الفنى لـ منتخب مصر حاليا.. فيديو


 

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لا نية لـ تغير الجهاز الفنى لـ المنتخب الوطنى فى هذه اللحظة، معلقًا :" المنتخب فى بطولة فليس من المعقول أن يتم تغيير الجهاز".

 

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه على تواصل تام مع المنتخب، و يتم الحديث مع البعث للوقف على آخر التفاصيل.

ولفت إلى أن لاعبي المنتخب عليهم دور كبير فى تحقيق البطولات ولـ إسعاد الجماهير المصرية.

 

أشرف صبحي وزير الشباب المنتخب الوطني أمم أفريقيا منتخب نيجيريا

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