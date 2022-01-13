تزوير تطعيم كورونا مقابل المال.. اعتقال ممرض لحقنه أشخاصا بإبر فارغة

قالت الشرطة الإيطالية إنه قُبض على ممرض لتظاهره بحقن لقاحات «كورونا» لأكثر من 50 شخصاً مقابل رشوة مالية.





ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز»، سُجل مقطع فيديو للرجل في أنكونا وهو يتخلص من اللقاحات في حاوية لإبر مستعملة، حيث يدفع بعض الأشخاص للحصول على شهادة تطعيم دون تلقي حقنة في الواقع.





ويجري التحقيق مع الرجل من قبل محكمة البلدة بتهمة الفساد وتزوير الشهادات وإهدار السلع العامة.

كما وُضع 4 أشخاص يشتبه في أنهم وسطاء رهن الإقامة الجبرية، بينما يُمنع 45 ممن حصلوا على شهادات مزورة من مغادرة بلدياتهم بأمر من المحكمة.



يشمل التحقيق مركز التطعيم الرئيسي ضد فيروس «كورونا» في منطقة ماركي - قاعة «باولينيلي» الرياضية.



كسبت مجموعة العاملين في مركز التطعيم ما لا يقل عن 18 ألف يورو (15 ألف جنيه إسترليني) من خلال عملية الاحتيال، من خلال تزوير 50 شهادة على الأقل؛ وفقاً للشرطة الإيطالية.



وكان الأشخاص غير الملقحين الذين يسعون للحصول على شهادة مزيفة قد سافروا إلى أنكونا من مختلف المناطق الإيطالية، وكانوا يدفعون نحو 400 يورو (333 جنيهاً إسترلينياً) لكل شهادة.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيطاليا عن مجموعة من القيود الجديدة ضد فيروس «كورونا»، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحاً ممنوعون فعلياً من استخدام وسائل النقل العام ودخول المقاهي والفنادق وصالات الألعاب الرياضية والقيام بالعديد من الأنشطة اليومية.



يأتي شرط التصريح الصحي «الفائق» الجديد، الذي يلغي القدرة على إظهار مجرد اختبار سلبي للفيروس للوصول إلى الخدمات، مع عودة العديد من الإيطاليين إلى العمل والمدرسة بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.



فُرض هذا الإجراء مع تجاوز عدد الإصابات 100 ألف حالة يومياً في إيطاليا.