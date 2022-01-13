عاجل
أخبار العالم| تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن أوميكرون.. ومصر تتسلم ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة النووية مشتاقلك| ماجد المهندس يحصد 18 مليون مشاهدة في أسبوع بأحدث ميني ألبوم سميرة أحمد الأحدث| شائعات الوفاة تلاحق النجوم.. عادل إمام الأكثر تعرضا للأخبار الكاذبة.. محمد سعد ينفي وسمير صبري يلتزم الصمت مطعم ودار ضيافة للعاملين بجامعة بني سويف.. اعرف التفاصيل نائب: الحكومة سحبت مشروع قانون المرور الجديد لإجراء تعديلات عليه ولم يصلنا حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تزوير تطعيم كورونا مقابل المال.. اعتقال ممرض لحقنه أشخاصا بإبر فارغة

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

قالت الشرطة الإيطالية إنه قُبض على ممرض لتظاهره بحقن لقاحات «كورونا» لأكثر من 50 شخصاً مقابل رشوة مالية.
 

txt

خبير بمنظمة الصحة العالمية: لقاحات كورونا لا تحمى من الإصابة بنسبة 100%

txt

مينا ماكين: وجود الروبوت بمنتدى شباب العالم يعكس أهمية استخدام التكنولوجيا فيما بعد كورونا.. فيديو


ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز»، سُجل مقطع فيديو للرجل في أنكونا وهو يتخلص من اللقاحات في حاوية لإبر مستعملة، حيث يدفع بعض الأشخاص للحصول على شهادة تطعيم دون تلقي حقنة في الواقع.
 


ويجري التحقيق مع الرجل من قبل محكمة البلدة بتهمة الفساد وتزوير الشهادات وإهدار السلع العامة.

كما وُضع 4 أشخاص يشتبه في أنهم وسطاء رهن الإقامة الجبرية، بينما يُمنع 45 ممن حصلوا على شهادات مزورة من مغادرة بلدياتهم بأمر من المحكمة.

يشمل التحقيق مركز التطعيم الرئيسي ضد فيروس «كورونا» في منطقة ماركي - قاعة «باولينيلي» الرياضية.

كسبت مجموعة العاملين في مركز التطعيم ما لا يقل عن 18 ألف يورو (15 ألف جنيه إسترليني) من خلال عملية الاحتيال، من خلال تزوير 50 شهادة على الأقل؛ وفقاً للشرطة الإيطالية.

وكان الأشخاص غير الملقحين الذين يسعون للحصول على شهادة مزيفة قد سافروا إلى أنكونا من مختلف المناطق الإيطالية، وكانوا يدفعون نحو 400 يورو (333 جنيهاً إسترلينياً) لكل شهادة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيطاليا عن مجموعة من القيود الجديدة ضد فيروس «كورونا»، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحاً ممنوعون فعلياً من استخدام وسائل النقل العام ودخول المقاهي والفنادق وصالات الألعاب الرياضية والقيام بالعديد من الأنشطة اليومية.

يأتي شرط التصريح الصحي «الفائق» الجديد، الذي يلغي القدرة على إظهار مجرد اختبار سلبي للفيروس للوصول إلى الخدمات، مع عودة العديد من الإيطاليين إلى العمل والمدرسة بعد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

فُرض هذا الإجراء مع تجاوز عدد الإصابات 100 ألف حالة يومياً في إيطاليا.

 

كورونا الشرطة الإيطالية ممرض لقاحات مالية

موضوعات متعلقة

كشف أثري نادر.. العثور على لعبة نرد عمرها 4000 عام في عمان

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

بطريقة غريبة.. حيوان جائع يتسبب في اكتشاف كنز أثري استثنائي

الشقيق التوأم .. ضابط يقتل شخص بالخطأ أثناء محاولة القبض عليه

أفضل مدن قبرص السياحية.. ونصائح لقضاء عطلة ممتعة

فقرة الساحر..تعرف على الفرنسي مولا الذي أبهر الحضور في منتدى شباب العالم

دراسة: الإصابة بنزلات البرد قد يقي من كورونا

دراسة: انخفاض ظاهرة صواعق البرق بسبب إغلاق كورونا في 2020

ترشيحاتنا

لسداد ديونه.. الأمير أندرو يعرض منزله بسويسرا للبيع

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

بعد الارتفاع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13-1-2022

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني

أذكار الصباح للتوفيق .. رددها تكن في معية الله حتى المساء

تزوير تطعيم كورونا مقابل المال.. اعتقال ممرض لحقنه أشخاصا بإبر فارغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

القرض المحرم.. دار الإفتاء تكشف عن معاملة بنكية لا تجوز

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ