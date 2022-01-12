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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في أقل من سنة.. رجل يحصل على 12 جرعة من لقاح كورونا

صدى البلد

في سبيل الشعور بالقوة والنجاة من وحش كورونا تمامًا، قام أحد المتقاعدين بالحصول على 12 جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في أقل من عام قبل أن يقبض عليه رجال الشرطة في الهند ، قائلاً إنه استمر في الحصول على اللقاحات لأنه يريد أن يشعر بالقوة.

حصل براهامديف ماندال البالغ من العمر84 عامًا ، على جميع اللقاحات في 11 شهرًا فقط ، فقد كان يدعي الكذب على مسئولي الصحة "ماندال" للحصول على جرعات إضافية، واستخدام معرف الأشخاص الآخرين الذين يحتاجون أيضًا إلى مصل منقذ للحياة.

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ولكن لم ينجه الكذب كثيرًا فقد ألقي القبض عليه، وهناك قال إنه يريد أن يشعر بأنه أقوى خلال الوباء وأن يتخلص من آلام المفاصل التي عانى منها منذ ثماني سنوات ، مضيفًا أن مستوى الأكسجين لديه تحسن كثيرًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


واتهم ساعي البريد السابق بارتكاب سلسلة من المخالفات من قبل الشرطة في قرية أوراي في بيهار بالهند حيث يعيش، وقال ديباك شاندرا داس ، شرطي مركز شرطة بورايني ، إن ماندال تم حجزه بموجب مواد 188 و 419 و 420 من قانون العقوبات الهندي على التوالي.

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ومع ذلك ، بموجب المادة 41 ، قد يحصل المتهم على إفراج بسبب سنه، كما أن من بين لقاحات ماندال ، حصل على لقاحين في غضون 30 دقيقة في نفس اليوم في مرفق بورايني الصحي في 13 أبريل من العام الماضي.

تفاخر ماندال: "لقد أخذت اللقاحات وأوصي الجميع بتناولها. إنه مفيد للغاية، لقد اتخذت الحكومة خطوة لا تصدق لأنها تساعد في آلام الظهر أيضًا. يجب أن تتخذها، كما تحسن مستوى الأكسجين لدي ولم أصاب بنزلة برد منذ أن تلقيت لقاح كورونا" كما ادعى ماندال أنه تلقى تسع جرعات  باستخدام بطاقة هويته الخاصة.

كورونا فيروس كورونا كوفيد-19 الهند اللقاحات

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