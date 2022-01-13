مينا ماكين: وجود الروبوت بمنتدى شباب العالم يعكس أهمية استخدام التكنولوجيا فيما بعد كورونا.. فيديو

قال مينا ماكين، باحث في تكنولوجيا المعلومات في بريطانيا، إن فكرة جود التكنولوجيا والروبوت في منتدى شباب العالم يكشف أهمية استخدام التكنولوجيا، خاصة في فترة ما بعد كورونا.

وأضاف مينا ماكين، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان الشباب عندما حضر للمنتدى من مختلف دول العالم كان مطمئن بكل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في المنتدى.

وأشار الباحث بتكنولوجيا المعلومات إلى أنه نظرا لتواجدي بأنجلترا، قمت بتوضيح فكرة منتدى شباب العالم، لأصدقائي، وكان لديهم تحمس للحضور لمناقشة القضايا الهامة.



تناقش الأفكار

وأكد مينا ماكلين، أن الشباب من 200 دولة تناقش الأفكار مع القيادة السياسية وهو ما لم يحدث حتى في دول كبيرة، وأنا في انجلترا لا يوجد مثل تلك المؤتمرات".