وقائع غير مسبوقة.. مصطفى مراد فهمي ينتقد تنظيم أمم إفريقيا

قال المهندس مصطفى مراد فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا، يشهد قصورا كبيرة للغاية.

وأضاف فهمي على قناة “صدى البلد” أن هناك مشكلة في الإعلانات بالملاعب خلال 11 مباراة من الـ12 التي أقيمت بالجولة الأولى، فضلًا عن وقائع غير مسبوقة مثل أزمة التحكيم في مباراة تونس ضد مالي.

وأشار إلى أن هناك أزمة أيضًا غريبة كانت تأجيل مباراة جامبيا ضد موريتانيا، لمدة 45 دقيقة دون الإعلان الرسمي، بخلاف السلام الوطني الخاطئ لمنتخب موريتانيا، والذي كان مؤسفًا للغاية، ويؤكد أن هناك مواصلة على التأخر بدلًا من التطور.

وأوضح أن واقعة البرتغالي كارلوس كيروش، مع أحد المشجعين كانت مؤسفة للغاية، خاصة وأن المدرب لم يُقدر حزن المشجع على خسارة بلاده، وبدلًا من مواساته ذهب ليشتبك معه.