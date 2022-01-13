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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد يروج لمسلسله الجديد الجسر

الفنان:عمرو سعد
الفنان:عمرو سعد

روج الفنان،عمرو سعد،لمسلسله الجديد (الجسر)، ونشر إعلان المسلسل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب عمرو سعد معلقا من خلال الإعلان:1/18 ملحمة من أجل البقاء #الجسر.
 

ويقوم عمرو سعد ببطولة مسلسل "الجسر" مع ونيللي كريم، وخالد كمال ، ومها نصار ، وسارة الشامي، ومحمد علاء .

كانت الفنانة نيللي كريم، قد أكدت أنها تتعرض لشائعات مغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن كل ما يتردد في السوشيال ميديا بخصوص ما حدث في تكريمها بمهرجان أيام قرطاج السينمائي عار عن الصحة.

 

وقالت نيللي كريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: "سمعت كلام كتير غير صحيح وماكنتش ناوية أرد، والسوشيال ميديا كلها حاجات كتيرة".

 

وأضافت الفنانة نيللي كريم، أن الحديث عن إلغائي إحدى الندوات بمهرجان أيام قرطاج السينمائي؛ خطأ وشائعات

 

وتابعت الفنانة نيللي كريم: “خلال تكريمي استلمت الجائزة ولم تتح لي فرصة لإلقاء كلمة خلال التكريم، وما يتردد بأني رفضت إلقاء كلمة أمرا غير صحيح تماما وجعلني أشعر بالذهول”.

 

وأوضحت الفنانة نيللي كريم: "لما خرجت من قاعة التكريم حصل هجوم عليا كبير، وشوية قلق، ولم يكن معي أمن، وزوجي حاول السيطرة على الموقف، وفي كلام كتير بيتقال عن اللي حصل في تونس لم يحدث وسافرت في ميعادي ولم تكن هناك مشكلة".

 

وأكملت الفنانة نيللي كريم: "بتصور عادي مع الناس في عدم وجود الأمن وفستاني اتقطع وقتها وزوجي كان بيحاول يحميني".

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