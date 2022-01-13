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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الرابطة المصرية.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة اليوم

صدى البلد

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمحدد لها اليوم الخميس.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة اليوم في كأس الرابطة

حراسة المرمى : مصطفى شوبير.

خط الدفاع : كريم فؤاد - محمد مغربي - محمد هاني - محمود وحيد.

خط الوسط : عبد الرحمن مانو - محمد فخري - وليد سليمان - محمد محمود - صلاح محسن.

خط الهجوم : حسام حسن.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏


الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.


الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.


الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.


الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.


الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

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