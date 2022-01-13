أخبار التكنولوجيا| سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei P50 Pro في السعودية.. ميزة جديدة من واتساب تتعلق بطريقة تشغيل الرسائل الصوتية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

قبل الشروع في شراء هاتف مستعمل، يجب أن تعلم خطوات فحص اجهزة سامسونج المستعملة قبل الشراء، حيث تعد خطوات فحص اجهزة سامسونج المستعملة قبل الشراء عملية مهمة للتأكد من أن تلك الهواتف المستعملة تعمل جميع وظائفها بشكل صحيح.

هاتف هواوي Huawei P50 Pro يصل أسواق أول دولة عربية.. سعر ومواصفات

قامت شركة هواوي الصينية، بإدراج هاتفها الجديد Huawei P50 Pro، إلى قوائم الحجز المسبق على موقعها الرسمي بالمملكة العربية السعودية، كأول دولة عربية تبدأ بها الجولة العالمية للهاتف الرائد.

يسعي المحتالون أو الهاكرز دائما لتطوير هجماتهم، وتجديد عمليات الاحتيال ونشرها على واتساب WhatsApp، من أجل الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا من مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر.

بدأت شركة سامسونج Samsung، الجولة العالمية لهاتف الفئة المتوسطة الجديد Galaxy S21 FE، وهو متاح الآن للبيع في سوق الولايات المتحدة مع بعض العروض الترويجية.

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقه التجريبي، تضيف القدرة على الاستمرار في الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد الخروج من سلسلة الدردشة التي تم استلامها فيها.