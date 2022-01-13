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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei P50 Pro في السعودية.. ميزة جديدة من واتساب تتعلق بطريقة تشغيل الرسائل الصوتية

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

خطوات فحص أجهزة سامسونج المستعملة قبل الشراء

قبل الشروع في شراء هاتف مستعمل، يجب أن تعلم خطوات فحص اجهزة سامسونج المستعملة قبل الشراء، حيث تعد خطوات فحص اجهزة سامسونج المستعملة قبل الشراء عملية مهمة للتأكد من أن تلك الهواتف المستعملة تعمل جميع وظائفها بشكل صحيح.

هاتف هواوي Huawei P50 Pro يصل أسواق أول دولة عربية.. سعر ومواصفات

قامت شركة هواوي الصينية، بإدراج هاتفها الجديد Huawei P50 Pro، إلى قوائم الحجز المسبق على موقعها الرسمي بالمملكة العربية السعودية، كأول دولة عربية تبدأ بها الجولة العالمية للهاتف الرائد.

أخطر 3 رسائل يمكنك تلقيها على واتساب.. ماذا تفعل معها

يسعي المحتالون أو الهاكرز دائما لتطوير هجماتهم، وتجديد عمليات الاحتيال ونشرها على واتساب WhatsApp، من أجل الإيقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا من مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر.

يبدأ بـ 700 دولار.. سامسونج تفتح باب الحجز لهاتف Galaxy S21 FE

بدأت شركة سامسونج Samsung، الجولة العالمية لهاتف الفئة المتوسطة الجديد Galaxy S21 FE، وهو متاح الآن للبيع في سوق الولايات المتحدة مع بعض العروض الترويجية.

ميزة جديدة من واتساب تتعلق بطريقة تشغيل الرسائل الصوتية.. تعرف عليها

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقه التجريبي، تضيف القدرة على الاستمرار في الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد الخروج من سلسلة الدردشة التي تم استلامها فيها.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا واتساب هواوي

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