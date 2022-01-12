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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف هواوي Huawei P50 Pro يصل أسواق أول دولة عربية.. سعر ومواصفات

هاتف هواوي Huawei
هاتف هواوي Huawei P50 Pro

قامت شركة هواوي الصينية، بإدراج هاتفها الجديد Huawei P50 Pro، إلى قوائم الحجز المسبق على موقعها الرسمي بالمملكة العربية السعودية، كأول دولة عربية تبدأ بها الجولة العالمية للهاتف الرائد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمكن للمهتمين بحجز هاتف Huawei P50 Pro، باللون الذهبي الأسود أو الذهبي إلى جانب مجموعة من الهدايا المجانية، وللطلب المسبق تطلب هواوي من الراغبين في الحصول على الجهاز قبل الآخرين إيداع 100 ريال سعودي كمقدم لحجز الجهاز.

 

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سعر هاتف هواوي Huawei P50 Pro في السعودية

 

وتشمل العروض الترويجية التي تقدمها هواوي إلى عملائها بالسعودية عند شراء هاتف Huawei P50 Pro، مجموعة من منتجاتها كهدايا من بينها ساعة Watch GT2 Pro، وحافظة Smart View Flip وبطاقة Huawei Care Service VIP وبطاقة اشتراك Petal One.

 

Huawei P50 Pro pre-order page
سعر هاتف هواوي Huawei P50 Pro في السعودية


وإلى جانب مكافاة إضافية على شكل حافظة مصنوعة من السيليكون تناسب هاتف P50 Pro وقسيمة بقيمة 200 ريال سعودي لتعليم التصوير الفوتوغرافي، وتوصيل الجهاز مجانا، بالإضافة إلى سحب خاص للحصول على فرصة للفوز بهاتف الجيب من هواوي P50 قابل للطي.


ويصل سعر هاتف هواوي P50 Pro في السعودية، إلى 4200 ريال سعودي أي ما يقرب من 1120 دولار أمريكي، خلال فترة الطلب المسبق صالحة لمدة 15 يوما، وسيبدأ بيع الهاتف في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 26 يناير الجاري، ومن المقرر أن تطلق الشركة الصينية الهاتف الرائد إلى أسواق ماليزيا غدا، وسيصل إلى المزيد من الدول قريبا.

 

ويأتي هاتف هواوي Huawei P50 Pro بشاشة OLED، بقياس 6.6 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1228 × 2700 بكسل ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا.

 

ويقدم هاتف هواوي Huawei P50 Pro  كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر تقريب بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

 

ويتم تشغيل هاتف هواوي Huawei P50 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، يدعم اتصال 4G فقط، المطور بتكنولوجيا 5 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف هواوي Huawei P50 Pro بطارية بقوة 4360 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات.

Huawei P50 Pro
هاتف هواوي Huawei P50 Pro
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