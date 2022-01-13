نشرة مرور المحاور الرئيسية.. سيولة على الدائري والطرق الصحراوية

ينشر موقع “صدى البلد" حركة مرور السيارات الصباحية اليوم، الخميس، على الطريق الدائري والطرق الصحراوية.

ويشهد الطريق الدائري استقرارا في حركة مرور السيارات أعلى منطقة المنيب وكورنيش النيل، وكذلك دار السلام والبساتين.

فيما تظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري بمنطقة الكونيسة للقادم من محور المريوطية باتجاه المنيب.

ويشهد الطريق الدائري بطئا في حركة مرور السيارات على مناطق القطامية بالاتجاهين القادم والمتجه من وإلى مناطق القاهرة الجديدة.

وتستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمنطقة القاهرة الجديدة، وكذلك السلام حتى مناطق المرج ومؤسسة الزكاة والتقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

كذلك تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة القومية والمعتمدية ومسطرد وصفط اللبن.

ويشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية بالاتجاهين، مع بطء في حركة مرور السيارات في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من مناطق الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان.

سيولة مرورية على الطرق الصحراوية والرئيسية

أما عن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تستقر حالة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتي في مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

- رقم مرور أكتوبر 38355532