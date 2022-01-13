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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كتلة شعر بحجم معدتها.. شاهد.. ماذا اكتشف الأطباء داخل جسد شابة لبنانية

شاهد ماذا اكتشف الأطباء
شاهد ماذا اكتشف الأطباء داخل معدة شابة لبنانية

أصيب الأطباء في أحد المستشفيات اللبنانية بحالة من الذهول عندما اكتشفوا مفأجاة غير متوقعة داخل معدة شابة لبنانية لم تتعدى الـ 19 عاماً من عمرها. 

وحسب شبكة «سكاي نيوز»، وقعت العملية الجراحية الفريدة والغريبة للفتاة والتي تكللت بالنجاح في مستشفى بعلبك الحكومي بلبنان، التابعة لمحافظة البقاع الشمالي.

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وقال مدير المستشفى  عباس شكر إن الشابة ابنة بعلبك حضرت إلى المستشفى وهي تعاني ألما شديدا نتيجة انسداد معدتها بالكامل.

وأضاف «شكر» أنه أثناء الفحص السريري تبين أن هناك انتفاخا واضحا فوق  المعدة، وكتلة كبيرة في منطقة المعدة والقولون المستعرض، وعند التصوير ظهر تضخم هائل من مدخل المعدة إلى مخرجها.

كتلة الشعر المستخرجة من معدة الفتاة 

وتابع مدير المستشفي: “أجرينا عملية جراحية سريعة، ولدى فتح البطن ظهرت لدينا كتلة من الشعر أخذت  شكلا كاملا للمعدة، وأزيلت الكتلة التي علمنا أنها ناجمة عن مثابرة الفتاة على أكل شعرها منذ عدة سنوات"، منوهاً إلى أن وضع المريضة مستقر، وهي بصحة جيدة. 

وأفاد أحد الأطباء الذين تولوا علاج المريضة بأن الكم الهائل من الشعر الذي كان متراكما في معدتها لا يصدق، مؤكدا أنه لم يشهد له مثيلا طيلة مسيرته المهنية على مدار 40 عاما.

مرض سلوكي نادر

من جانبها، أوضحت الأستاذة الجامعية والباحثة الاجتماعية وديعة الأميوني لموقع «سكاي نيوز»، أن مثل  سلوك الفتاة  يعتبر شكلا من أشكال الوسواس القهري والاضطرابات النفسية التي تلازم الفرد، وتجعله مهووسا بأكل شعره، فتسيطر على وعيه ويصبح سلوكا اعتياديا لا يستطيع التخلص منه إلا عن طريق العلاج النفسي لدى الاختصاصين.

وواصلت الأميوني: «هناك عدة أسباب لهذا  المرض السلوكي النادر، منها وراثية جينية ترتبط بخلل في الوظائف الحيوية للدماغ والجهاز العصبي بشكل مباشر، ومنها بيئية اجتماعية تتعلق بمسألة الإساءة أو الإهمال أو الضرب».

وأشارت أيضا إلى أن العنف الذي يمارس على الطفل أحيانا ويصيب الإطار النفسي لتكوين شخصيته قد يؤدي إلى أكله لشعره، وعليه يصبح هذا النوع من الوسواس القهري تعويضا عدائيا عما تعرض له في صغره، وحالة عصبية مرضية تحتاج إلى العلاج الجدي لأنها تؤدي إلى الأذى والموت أحيانا.

يشار إلى أن خبراء وصفوا هذا السلوك بـ «الأكل القهري للشعر» وأنه لا يوجد سوى 90 حالة معروفة على مستوى العالم.

وتشير  بيانات الصحة إلى أن أكل الشعر موجود في الدليل التشخيصي للاضطرابات العقلية والوساوس القهرية، وهو سلسلة من السلوكيات المتكررة التي تركز على الجسم، مثل قضم الأظافر والعض على الشفاه. 
 

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