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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Squid Game يدخل التاريخ كأول مسلسل أجنبي يرشح ضمن قوائم الساج

مشهد من مسلسل Squid
مشهد من مسلسل Squid Game

دخل مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game التاريخ باعتباره أول عمل ناطق بلغة أجنبية غير إنجليزية ضمن قوائم ترشيحات الساج التي أعلنت أمس، الأربعاء. 

وأعلنت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة عن توزيع جوائز الساج  "SAG"، قائمة ترشيحاتها لأفضل الأعمال في السينما والتلفزيون لعام 2021، وكان مسلسل لعبة الحبار من أبرز الأسماء الموجودة.

أصبح Squid Game أول مسلسل غير ناطق باللغة الإنجليزية وأول عمل كوري يسجل ترشيحا للساج، ونال 4 تنويهات أبرزها المنافسة على أفضل أداء جماعي لعمل درامي. 

كما ينافس بطله لي جونج جاي وبطلته هويون جونج على جائزتي أفضل ممثل وممثلة في دور رئيسي، وأفضل أداء جماعي ضمن عمل أكشن.

ينافس  Squid Game على جوائز الأفضل مع مجموعة من المسلسلات الأكثر نجاحا خلال العام الماضي أبرزها "الخلافة – Succession" المسيطر على قوائم الجوائر خلال الفترة الماضية، وThe Morning Show الذي تقرر إنتاج موسم ثالث منه مؤخرا للنجاح الكبير الذي يحققه. 

يعتبر العالم مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game ظاهرة فنية تستحق التوقف عندها، بعدما جذبت أكثر من مليار ونصف المليار مشاهدة خلال أول شهر من طرحه على منصة نتفليكس محطما كل الأرقام القياسية. 

حصل المسلسل على ثلاث جوائز جولدن جلوب بما فيها أفضل دراما تلفزيونية، وأفضل ممثل مساعد، كما ترشح لنيل ثلاث جوائز في قوائم اختيارات النقاد. 

مخرج مسلسل Squid Game

وعبر مخرج Squid Game في تصريحات خاصة لموقع فاريتي، عن سعادته لترشح كل أبطال العمل لنيل جائزة أفضل أداء جماعي، ووصفه بأنه شرف عظيم.

أعلن مؤلف ومخرج وكاتب مسلسل Squid Game في وقت سابق، عن بدء التحضير لموسم ثانٍ من المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس خلال الفترة الماضية. 

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لتشابه الأسماء.. قصة مسلسل يحصد مشاهدات بالخطأ على نتفليكس بدلا من Squid Game

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SAG.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز ساج

وقال هوانج دونغ هيوك في مقابلة مع “الأسوشيتدبرس”، إنه تلقى الكثير من الطلبات والضغط لتقديم موسم ثان من مسلسله الأنجح وشعر أنه لا خيار آخر من اتخاذ هذه الخطوة. 

وأوضح مخرج Squid Game أن العمل على الموسم الثاني لا يزال في طور التخطيط، ولم يكشف عن تفاصيل طرحه أو موعد بدء التصوير. 

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