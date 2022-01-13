جثة مقطوعة الرأس.. الأمن يكشف لغز جريمة المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من الكشف عن هوية الشاب الذى عثر علي جثته ملقاة على الطريق الدائري الغربي خلف مجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا مقطوع الرأس والقدمين .و تم القبض على المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة مجهول الهوية ملقاة خلف مجمع المدارس بمنطقة كفر المنصورة.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن الجثة بدون رأس وذراعين وقدمين ولشاب في العقد الثالث من عمره ولا توجد معه أية أوراق ثبوتية تحدد هويته .

تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى بالتنسيق مع مباحث بندر المنيا وتم القبض علي المتهمين وتحديد هوية المجني عليه .

حيث تبين من التحريات أن المجنى عليه من إحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا وكان يعمل بأسيوط كما تبين أن المجني عليه متغيب من يوم السبت .

وأفادت التحريات الأولية أنه بتفريغ جميع الكاميرات بمنطقة العثور علي الجثة تم القبض علي المتهم وجار مناقشته وتم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.