كارتيرون يعلن قائمة الزمالك في مواجهة إنبي بكأس الرابطة

مباريات الجمعة



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة إنبي المقرر لها غدا الجمعة بإستاد القاهرة في بطولة كأس الرابطة.



وتضم قائمة الزمالك كلا من:



محمد عواد - السيد عطية في حراسة المرمى.

محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكى - حازم إمام خط الدفاع.

محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - حمدى علاء - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - رزاق سيسيه - سيد عبد الله - خط الوسط.

يوسف أسامة - حسام أشرف - سيف جعفر خط الهجوم.