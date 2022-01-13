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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ

معدات شركة المياه
معدات شركة المياه

وجه  اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ البحيرة، مديرى الفروع ورؤساء الشبكات بقاعة التدريب بالشركة، برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة بداية من اليوم الخميس 13يناير 2022 الى الثلاثاء 18 يناير  بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب على جميع رؤساء الفروع ومديرى الشبكات بالتواجد فى مواقعهم، وتمركز سيارات شفط المياه وفقا لخطة الانتشار خاصة فى الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية، ومتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة.

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وفى سياق آخر، أكد أهمية تأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والتى تمنح وفقا لمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، ضمن خطة الشركة للتشغيل والصيانة والحفاظ على الاستثمارات وإطالة عمرها الافتراضي.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب أن نسب ومعدلات التحصيل وآليات تنشيطها، والاستفادة من موارد الشركة المادية واستثمار الطاقات البشرية وإعادة توزيع العمالة وفقا لخطة الشركة للتطوير وتحسين الأداء.

البحيرة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الطوارئ موجة الطقس السيئ هيئة الأرصاد الجوية

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