لمواجهة كورونا.. إعدام 180 شيشة من الكافيهات المخالفة في البحيرة

فيروس كورونا

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

إعدام ١٨٠ شيشة من الكافيهات المخالفة في البحيرة

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى:-

- إعدام ١٨٠ شيشة والتى تم ضبطها خلال الحملات والمرور على الكافيهات والمقاهي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- رفع ٥٠٣ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ( ١٧٣حالة دمنهور - ٢١٠ حالة بحوش عيسى - ٦٥ حالة بابوحمص - ٥٥ حالة بالدلنجات)

- تحرير ١٠ محاضر لعدم ارتداء كمامات بمركز ومدينة كوم حمادة.

- غلق ٤ ورش لعدم الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق برشيد.