لبيئة نظيفة.. كيف يجرى معالجة ملوثات الهواء بمحطة كهرباء زاوية غزال في البحيرة

محطة الكهرباء بزاوية غزال

تشهد محافظة البحيرة طفرة غير مسبوقة يشهد لها الجميع فى كافة المجالات والقطاعات، في ظل هذه الطفرة تهتم المحافظة بدمج البعد البيئي في الخطط التنموية وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء.

و يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة التحديات البيئية و المناخية وتأثيرها على أغلب دول العالم والاقتصادية لأهداف التنمية المستدامة.

محطة الكهرباء بزاوية غزال

تجولت كاميرا "صدي البلد" داخل، محطة إنتاج و توليد الكهرباء بزاوية غزال، لرصد آخر مراحل تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة معالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بالمحطة، حيث قال المهندس محمد السعيد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء بزاوية غزال، إن المنظومة البيئية تلقى دعماً ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن القطاع البيئي يشهد تطورا ملحوظا بكافة مجالاته من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية في المجال البيئي.

وأكد أن محطة الكهرباء بدمنهور نفذت تجربة رائدة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة معالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ب PCBs ، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى وذلك في إطار دعم الدولة لخطط الإصحاح البيئى تحقيق الاستدامة بمشروعاتها ودعم الاقتصاد .

أوضح أن يوجد في المحطة جزئين الجزء الأول يقوم برصد ملوثات الهواء داخل محطة إنتاج كهرباء زاوية غزال، و الجزء الثاني من المحطة يقوم بمعالجة الملوثات العضوية الثابتة واستخراجها من الزيوت المستخدمة بالمحلات.

واضاف ان نتائج اعمال المعالجة أثبت كفاءة الوحدات في إزالة ملوثات PCBs من الزيوت بما يفي بالتزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية استكهولم، وكذلك زيادة كفاءة الوحدات في إعادة وتحسين الخصائص الكيميائية للزيوت بما فيها نسبة الرطوبة وجهد الكسر والحموضة وغيرها من الخصائص وليس فقط إزالة التلوث وبالتالي إطالة عمر الزيوت والمحولات الموجودة بالخدمة .

واشار الى ان تجربة معالجة محولات الكهرباء بالمحطة تعد تجربة رائدة تؤكد أن العمل البيئى والاقتصادى وجهين لعملة واحدة وذلك بإتاحة إمكانية إعادة استخدام زيوت المحولات التي خرجت من الخدمة بعد معالجتها تمثل عائد بيئي واقتصادي.