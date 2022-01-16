أمم إفريقيا.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من لقاء جامبيا ومالي

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبا جامبيا ومالي، التي انطلقت في الثالثة عصر اليوم الأحد، بالتعادل السلبي بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2021.
تشكيل جامبيا:
حارس المرمى: جوبي مودو
الدفاع: عمر كولي - نوح سونكو-سوندبرج - جوميز جيمس
الوسط: يوسف بوب - إيبو توراي – إيبريما أدامز - أبلي جالو - سوليماني ماري
الهجوم: أسان سيساي - موسى بارو
تشكيل مالي:
حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو
خط الدفاع: ماساديو هايدارا- هماري تراوري - فالاي ساكو - بوباكار كوياتي
خط الوسط: ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبابي - إيف بيسوما
خط الهجوم: مالودا تراوري - موسى دجينيبو - إبراهيم كوني
ويتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة السادسة بعد فوزهما في الجولة الأولى، حيث تفوقت مالي على تونس وجامبيا فازت على موريتانيا.