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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة الدواء تمنح ترخيص استخدام عقار إيفوشيلد لطوارئ كورونا

عقار إيفوشيلد
عقار إيفوشيلد

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن حصول  عقار "إيفوشيلد"، تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول tixagevimab)/ cilgavimab) من "أسترازينيكا"، على ترخيص الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من كورونا في مصر .

وتعد مصر من أولى البلدان التي سارعت إلى توقيع اتفاقية لتوريد جرعات ’إيفوشيلد‘، عقارنا الجديد المكون من الأجسام المضادة طويلة المفعول والذي سيسهم بدور محوري في مكافحة جائحة كوفيد-19 عبر الوقاية من أعراض الفيروس وتوفير الحماية طويلة الأمد.

إصابات كورونا:

 

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، عن تطورات الوضع الوبائي في مصر، وأن هناك زيادة واضحة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، و زيادة في معدلات سحب الأدوية من الصيدليات، وأن أوميكرون هو السبب  في زيادة أعداد الإصابات بكورونا في مصر الفترة الأخيرة، وأكد عبد الغفار أن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات وتحتاج لعناية مركزة قليلة وفي المعدلات الآمنة ، وشدد أكد على أهمية التطعيم والجرعات المعززة.

وعن أهم أعراض متحور أوميكرون الموجود في مصر حالياً، أوضح الدكتور عبد الغفار أن تلك الأعراض هي العطس والجفاف بالحلق لكن من أهم أعراض أوميكرون، الرشح ، الصداع، التعب، الإجهاد، العطس، الاحتقان والجفاف وهى الأعراض المنتشرة حاليا، وتعتبر الكحة من الأعراض الأقل شيوعا هى وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشم والتذوق، وضيق التنفس، وطالب المواطنين بأن  من يشعر بأعراض تنفسية حادة يتوجه للمستشفى للعلاج.

نصائح للمواطنين:


وقدم الدكتور خالد عبد الغفار  بعض النصائح للمواطنين وطالبهم بالالتزام بالمنازل، كما نصح بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، ودعا لأهمية التطعيمات بلقاحات كورونا، لتوفير وقاية من الاحتياج لدخول المستشفى أو الرعاية المركزة، كما طمأن المواطنين أن أعداد الإصابات والأسرة في المستشفيات في الحدود الآمنة.
 
وكشف عبد الغفار أن نسب الإشغال في المستشفيات للأسرة الداخلية تصل إلي 9% و 41% للعناية المركزية  و23% علي أجهزة التنفس الصناعي ويعتبر ده في الحدود الآمنة  .


كمان حذر المواطنين من الإصابة بالأنفلونزا الفترة الحالية، وقال :" نحن حاليًا في موسم الإصابة بالأنفلونزا"، وأكد عبد الغفار إن الفترة الماضية زادت أعداد الإصابة بالإنفلزنزا، و وصلت نسبة الإصابة بـ فيروس الإنفلونزا إلى 40 أو 50 %، وأكد أن أعراض متحور أوميكرون والإنفلونزا متشابهة جداً لذلك لابد من التعامل مع الأمر بحذر، من خلال الوقاية وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فيروس كورونا لو تطلب الأمر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

عقار إيفوشيلد لقاح ايفوشيد كورونا رئيس هيئة الدواء

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