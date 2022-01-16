رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا بجامعة بنها

شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا بجامعة بنها، بحضور نواب نواب رؤساء الجامعات.

ناقش المجلس، موضوعات عدة جاء أبرزها تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة عدد الوافدين للالتحاق بالدراسات العليا بالجامعات المصرية وتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن المشروعات التي تخدم القضايا التنموية والتحديات التي تواجه الإقليم الذى تنتمى إليه الجامعة جغرافيا من خلال برامج زمنية محددة، ووضع لائحة استرشادية لأخلاقيات البحث العلمي بقطاعات التعليم المختلفة بالجامعات المصرية.

كما ناقش المجلس مشاركة منظومة البحث العلمي المصرية ببحوث تطبيقية لصالح كافة المجالات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية وتذليل معوقات الإنتاج ورفع مستوى الجودة بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.