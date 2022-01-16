عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا بجامعة بنها

صدى البلد

شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا بجامعة بنها، بحضور نواب نواب رؤساء الجامعات.

 

ناقش المجلس، موضوعات عدة جاء أبرزها تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة عدد الوافدين للالتحاق بالدراسات العليا بالجامعات المصرية وتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن المشروعات التي تخدم القضايا التنموية والتحديات التي تواجه  الإقليم الذى تنتمى إليه الجامعة جغرافيا من خلال برامج زمنية محددة، ووضع لائحة استرشادية لأخلاقيات البحث العلمي بقطاعات التعليم المختلفة بالجامعات المصرية.

جامعة الأقصر تواصل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بجنوب الأقصر

كما ناقش المجلس مشاركة منظومة البحث العلمي المصرية ببحوث تطبيقية لصالح كافة المجالات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية وتذليل معوقات الإنتاج ورفع مستوى الجودة بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.

جامعه الأقصر البحث العلمي جامعة بنها الجامعات المصرية جامعات جامعة الاقصر الجامعة رئيس جامعة امتحانات نهاية الفصل رئيس جامعة الأقصر

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السييء

لبنان.. عدم استقرار خدمات الاتصالات والانترنت بالعاصمة بيروت لنقص المازوت بـ"أوجيرو"

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على أتليتك بيلباو 1-0 في الشوط الأول

سعد لمجرد يطرح أحدث أغانيه يا عيوني ويستعين بالأنيميشن.. فيديو

نرفض الإبتزاز.. اليمين المتطرف ينظم مسيرة مناهضة لـ لقاحات كورونا في المجر

"الآثار":المباني الأثرية بشارع الصليبية في حالة آمنة وبعيدة عن مصدر الحريق بمنطقة الخليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة والعمل.. 25 إجراء حكومي متوقع لمواجهة زيادة اصابات أوميكرون

من أجل توسعة الطرق.. لحظة إزالة العمارات في منطقة ألماظة.. فيديو

حالة الطقس.. تقلبات جوية وبرد يصل لـ الصقيع وسقوط أمطار غدا

نداء عاجل من الحكومة للمواطنين بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. فيديو

إيهاب جلال يفتح النار بعد خسارة بيراميدز: الكرة المصرية لن ينصلح حالها

بيان رسمي.. كاف يعاقب 3 منتخبات في أمم إفريقيا

أخيرا واتساب يعمل بدون "إنترنت".. ميزة جديدة طال انتظارها

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن هدف محمد صلاح مع منتخب مصر ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راني مسحال يروج لفيلم تماسيح النيل ب 22 أفيش و 14 نجما‎

حطمتها بالكامل.. شاهد| لحظة انقلاب شاحنة فوق سيارة "لاند كروزر" بالسعودية

عمرها 190 عامًا.. أقدم سلحفاة في العالم تدخل موسوعة جينيس|صور

صدفة أم معجزة.. شفاء مريض من الشلل التام بعد تلقي لقاح كورونا

فيديو

أعطاني نفس الأقراص..زوج غادة رجب يكشف كواليس علاجه على يد طبيب الإبراشي..فيديو

السيارات تغرق في المياه.. شاهد فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية بعد مد تسونامي

بليدة وشهاداتها كلها كعك.. والد ياسمين صبري يكذّب تصريحاتها

مفاجأة في قضية نشأت مدعي النبوة .. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ