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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق فعاليات منتدى الفن الدولي بالمتحف القومي للحضارة..تفاصيل

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

قال الدكتور أحمد غنيم،مدير المتحف القومي للحضارة، إنه تم اليوم انطلاق فعاليات منتدى الفن الدولي بالمتحف القومي للحضارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يستمر لمدة 3 أيام، أي حتى يوم 18 من الشهر الحالي.

وأوضح أحمد غنيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، الفكرة الأساسية وراء شراكة المتحف القومي للحضارة، ومنتدى الفن الدولي، قائلاً: "احنا بنرى أن المتحف ليس مجرد عرض آثار فقط، ولكن مد المواطن بالحضارة المصرية القديمة والحضارة الحالية".

وتابع مدير المتحف القومي للحضارة أن المتحف له دور أيضاً في تفعيل التنمية المستدامة، وتحقيق أهدافها وأجندة 2030 التي وضعتها مصر، وذلك من خلال الأدوات المتاحة، مثل: التكنولوجيا، والحضارة، والثقافة.

وأشار أحمد غنيم إلى أن الفعاليات بها أكثر من 150 عمل فني رائع، سواء فنانين مصريين، أو من أوروبا، أو من أسيا، أو من أمريكا، بالإضافة إلى أكثر من 33 فن ونحت، معقباً: "حاجة عظيمة ورائعة وتمزج الحضارات ببعضها".

وأكد مدير المتحف القومي للحضارة أن معرض الفن الدولي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة في إطار تفعيل التنمية المستدامة وربطها بالثقافة.

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