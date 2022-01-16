نرفض الإبتزاز.. اليمين المتطرف ينظم مسيرة مناهضة لـ لقاحات كورونا في المجر

تظاهر أكثر من ألف شخص في بودابست احتجاجًا على التطعيمات ضد فيروس كورونا في مسيرة نظمتها حركة وطننا اليمينية المتطرفة، التي كانت تقوم بحملتها ضد رسالة شرسة مناهضة للقاحات ومناهضة للهجرة قبل انتخابات 3 أبريل.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها: “اللقاحات لا يجب أن تكون إلزامية! نحن لا نتسامح مع الابتزاز”.

وجعلت الحكومة القومية المجرية لقاحات كورونا إلزامية فقط للمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومع إصابة 10 ملايين شخص ووفاة 40237 شخصًا من كوفيد 19 حتى الآن، يبلغ معدل التطعيم في المجر ما يزيد قليلاً عن 60 ٪، وهو ما يتخلف عن مستويات أوروبا الغربية.

وتلقى ما يزيد قليلاً عن ستة ملايين مجري جرعتين على الأقل، كما تلقى 3.3 مليون جرعة ثالثة.

وارتفعت الإصابات الجديدة هذا الأسبوع بسبب متغير أوميكرون ولكن لا توجد أي قيود تقريبًا.

وتقدم الحكومة الآن جرعة رابعة بعد استشارة طبيب وفجوة ستة أشهر.

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة Zavecz Research في ديسمبر، حصل وطننا على دعم بنسبة 3 ٪ ، وهو ما سيكون أقل من عتبة 5 ٪ للوصول إلى البرلمان في انتخابات أبريل.

وحصل حزب فيدس الحاكم على 38٪ من التأييد، بينما حصل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب على 39٪ في الاستطلاع، ما يشير إلى أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان يواجه سباقًا صعبًا لإعادة انتخابه بعد 12 عامًا في السلطة.