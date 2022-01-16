عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نرفض الإبتزاز.. اليمين المتطرف ينظم مسيرة مناهضة لـ لقاحات كورونا في المجر

مظاهرات ضد اللقاحات
مظاهرات ضد اللقاحات في المجر

تظاهر أكثر من ألف شخص في بودابست احتجاجًا على التطعيمات ضد فيروس كورونا  في مسيرة نظمتها حركة وطننا اليمينية المتطرفة، التي كانت تقوم بحملتها ضد رسالة شرسة مناهضة للقاحات ومناهضة للهجرة قبل انتخابات 3 أبريل.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها: “اللقاحات لا يجب أن تكون إلزامية! نحن لا نتسامح مع الابتزاز”.

وجعلت الحكومة القومية المجرية لقاحات كورونا إلزامية فقط للمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومع إصابة 10 ملايين شخص ووفاة 40237 شخصًا من كوفيد 19 حتى الآن، يبلغ معدل التطعيم في المجر ما يزيد قليلاً عن 60 ٪، وهو ما يتخلف عن مستويات أوروبا الغربية.

وتلقى ما يزيد قليلاً عن ستة ملايين مجري جرعتين على الأقل، كما تلقى 3.3 مليون جرعة ثالثة.

وارتفعت الإصابات الجديدة هذا الأسبوع بسبب متغير أوميكرون ولكن لا توجد أي قيود تقريبًا. 

وتقدم الحكومة الآن جرعة رابعة بعد استشارة طبيب وفجوة ستة أشهر.

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة Zavecz Research في ديسمبر، حصل وطننا على دعم بنسبة 3 ٪ ، وهو ما سيكون أقل من عتبة 5 ٪ للوصول إلى البرلمان في انتخابات أبريل.

وحصل حزب فيدس الحاكم على 38٪ من التأييد، بينما حصل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب على 39٪ في الاستطلاع، ما يشير إلى أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان يواجه سباقًا صعبًا لإعادة انتخابه بعد 12 عامًا في السلطة.

البرلمان رئيس الوزراء فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد لقاحات كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 أوروبا الغربية لقاحات كورونا

موضوعات متعلقة

السودان يسحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر

الكشف عن هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية

نشرة أخبار العالم.. لبنان ينفي استيراد الغاز الإسرائيلي.. السعودية تسجل قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا.. وزلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة الخليج

رئيس قناة السويس: تقدم ملحوظ في حركة الملاحة.. ونثمن جهود الشركات الإماراتية

مناورات عسكرية بين إسرائيل وأمريكا.. فما السبب؟

العراق.. الإعلان عن موعد تحديد دستورية أولى جلسات البرلمان

الكرملين يكشف إمكانية نشر قوات الجيش الروسي داخل أوكرانيا

تنفيذا لتوصيات وزارة الصحة.. قرار عاجل من الطيران المدني العراقي

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السييء

لبنان.. عدم استقرار خدمات الاتصالات والانترنت بالعاصمة بيروت لنقص المازوت بـ"أوجيرو"

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على أتليتك بيلباو 1-0 في الشوط الأول

سعد لمجرد يطرح أحدث أغانيه يا عيوني ويستعين بالأنيميشن.. فيديو

نرفض الإبتزاز.. اليمين المتطرف ينظم مسيرة مناهضة لـ لقاحات كورونا في المجر

"الآثار":المباني الأثرية بشارع الصليبية في حالة آمنة وبعيدة عن مصدر الحريق بمنطقة الخليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة والعمل.. 25 إجراء حكومي متوقع لمواجهة زيادة اصابات أوميكرون

من أجل توسعة الطرق.. لحظة إزالة العمارات في منطقة ألماظة.. فيديو

حالة الطقس.. تقلبات جوية وبرد يصل لـ الصقيع وسقوط أمطار غدا

نداء عاجل من الحكومة للمواطنين بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. فيديو

إيهاب جلال يفتح النار بعد خسارة بيراميدز: الكرة المصرية لن ينصلح حالها

بيان رسمي.. كاف يعاقب 3 منتخبات في أمم إفريقيا

أخيرا واتساب يعمل بدون "إنترنت".. ميزة جديدة طال انتظارها

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن هدف محمد صلاح مع منتخب مصر ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راني مسحال يروج لفيلم تماسيح النيل ب 22 أفيش و 14 نجما‎

حطمتها بالكامل.. شاهد| لحظة انقلاب شاحنة فوق سيارة "لاند كروزر" بالسعودية

عمرها 190 عامًا.. أقدم سلحفاة في العالم تدخل موسوعة جينيس|صور

صدفة أم معجزة.. شفاء مريض من الشلل التام بعد تلقي لقاح كورونا

فيديو

أعطاني نفس الأقراص..زوج غادة رجب يكشف كواليس علاجه على يد طبيب الإبراشي..فيديو

السيارات تغرق في المياه.. شاهد فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية بعد مد تسونامي

بليدة وشهاداتها كلها كعك.. والد ياسمين صبري يكذّب تصريحاتها

مفاجأة في قضية نشأت مدعي النبوة .. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ