محمود طلعت يستعد لتقديم حفل إنشاد ديني بدمنهور

يستعد المنشد الشاب محمود طلعت، لتقديم حفل إنشاد ديني، في قصر ثقافة دمنهور، ضمن الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، التي تجوب بها قصور الثقافة المحافظات.

ومن المقرر أن يقدم محمود طلعت مجموعة من الأناشيد الدينية، منها طلع البدر علينا، وفي حضرة المحبوب، وغيرها من أغاني الإنشاد.

محمود طلعت من البحيرة كوم حمادة، يدرس فى كلية الآداب جامعة دمنهور، اشتغلت منشد في فريق وصال للإنشاد الديني ودار الاوبرا المصرية، وبعدها أصبح عضو في كورال الهيئة الوطنية للإعلام.

وتلقى التدريب على الإذاعة والتقديم في التليفزيون المصري، ولديه موهبة التقديم الإذاعي والتليفزيون.

في عام ٢٠١٥ حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إلقاء الشعر، وكانت بداية اكتشافه في التقديم الإذاعي، وشاركت في حفلات مهمة في الدولة منهم حفلة عيد الأم بحضور رئيس الجمهورية سنة ٢٠١٨.