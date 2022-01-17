يسرا وغادة عادل في كواليس أحلام سعيدة.. شاهد

يواصل فريق صناع مسلسل أحلام سعيدة تصوير عدد من المشاهد الخارجية، وقد جمعت تلك المشاهد بين بطلتى العمل يسرا وغادة عادل.

أحلام سعيدة يشارك فى بطولته بجانب يسرا وغادة عادل كل من مى كساب وشيماء سيف ومن إخراج عمرو عرفة ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

يسرا وغادة عادل

أعلنت الفنانة يسرا عن تقديم برنامج جديد بعنوان «كلام في الحب» على قناة «MBCمصر»، وسيتم إذاعته خلال الأيام المقبلة.

وكشفت «يسرا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر» عن سبب ارتدائها الفستان الأحمر لتقديم برومو البرنامج الجديد، مضيفة: «الكل لازم يحب في الأخر والبرنامج فيه مفاجآت وأتمنى أن يعجب الجمهور».

وأوضحت «يسرا» أنها قابلت أكثر من 100 شخصية مختلفة للحديث عن الحب بكل أنواعه في البرنامج، قائلة :«أرفض الإفصاح عن كواليس البرنامج الآن وانتظروا الحلقة الأولى قريبا».