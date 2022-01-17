مفاجأة صادمة بشأن أسعار هواتف Galaxy S22 القادمة من سامسونج

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستضطر إلى رفع أسعارهواتفها القادمة Galaxy S22 من الفئة الرائدة، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب مشكلات سلاسل التوريد ونقص الرقائق التى تواجه الشركة.

وبحسب موقع فإن هواتف سامسونج Galaxy S22 ستشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار قد يصل إلى 100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 1570 جنيه مصرى.

وسيبدأ سعر هواتف سامسونج Galaxy S22 من حوالى 900 دولار أو أكثر بزيادة كبيرة عن سابقتها، وذلك بسبب النقص الهائل في الرقائق وأباه الموصلات الذى يضرب ركات التكنولوجيا العالمية ومن بينها سامسونج وآبل وشاومى.

وسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra الأكثر تميزا في سلسلة الهواتف القادمة بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .

وسيضم هاتف Galaxy S22 Ultra مستشعرى تليفوتوجرافيين جديدين من سوني، كاميرا بدقة 10 ميجابكسل مع زووم 10x و وأخرى بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصرى 3x زووم ، مع كاميرا رئيسية محسنة دقة 50 وليس 108 ميجابكسل كالسابق مع مستشعر من نوع ISOCELL HM1 .

وسيعمل هاتف Galaxy S22 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 ، وحتى 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلى من نوع UFS 3.1 .

وسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra على قلم S Pen الذكي مع عدد من تقنيات الذكاء الاصطناعى، بمستشعرات أفضل، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقو 45 واط .

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra بسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، تجعله الأسرع أداء على الإطلاق.