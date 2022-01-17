عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة صادمة بشأن أسعار هواتف Galaxy S22 القادمة من سامسونج

مفاجأة صادمة بشأن
مفاجأة صادمة بشأن أسعار هواتف Galaxy S22 القادمة من سامسونج

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستضطر إلى رفع أسعارهواتفها القادمة Galaxy S22 من الفئة الرائدة، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب مشكلات سلاسل التوريد ونقص الرقائق التى تواجه الشركة. 

وبحسب موقع فإن هواتف سامسونج Galaxy S22 ستشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار قد يصل إلى 100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 1570 جنيه مصرى.

تسريبات تكشف أسعار سلسلة تابلت Galaxy Tab S8 القادمة من سامسونج

سامسونج تبدأ طرح أرخص هاتف رائد في 2022 بالأسواق العالمية

وسيبدأ سعر هواتف سامسونج Galaxy S22 من حوالى 900 دولار أو أكثر بزيادة كبيرة عن سابقتها، وذلك بسبب النقص الهائل في الرقائق وأباه الموصلات الذى يضرب ركات التكنولوجيا العالمية ومن بينها سامسونج وآبل وشاومى.    

وسيحتوى هاتف  Galaxy S22 Ultra الأكثر تميزا في سلسلة الهواتف القادمة بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة   2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة  8K .

وسيضم هاتف Galaxy S22 Ultra مستشعرى تليفوتوجرافيين جديدين من سوني، كاميرا بدقة  10 ميجابكسل مع زووم  10x و وأخرى  بدقة  10 ميجابكسل مع تقريب بصرى 3x زووم ، مع كاميرا رئيسية محسنة  دقة 50 وليس 108 ميجابكسل كالسابق مع مستشعر من نوع  ISOCELL HM1 .

وسيعمل هاتف Galaxy S22 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع  LPDDR5 ، وحتى 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلى من نوع  UFS 3.1 .

وسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra على  قلم  S Pen الذكي مع عدد من تقنيات الذكاء الاصطناعى، بمستشعرات أفضل، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقو 45 واط  .

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra بسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، تجعله الأسرع أداء على الإطلاق.

سامسونج أسعار هواتف Galaxy S22 هواتف Galaxy S22 مواصفات هواتف Galaxy S22 اطلاق هواتف Galaxy S22

ترشيحاتنا

حروب الجيل الخامس وتدمير العدو| إستمرار فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك - 5"

فينجادا: حسام حسن لم يكن مرشحاً لتدريب منتخب مصر بعد البدري

4 مرتبات ومكافآت تخضع لضريبة الدخل بالقانون.. تعرف عليها

أمم أفريقيا.. الكاميرون تواجه كاب فيردي.. وبوركينا فاسو في نزهة أمام أثيوبيا

حكم إجهاض الجنين في أول شهرين من الحمل ؟

هيئة الدواء تمنح ترخيص استخدام عقار إيفوشيلد لطوارئ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة والعمل.. 25 إجراء حكومي متوقع لمواجهة زيادة اصابات أوميكرون

رسالة بالدموع.. ضحية المحلة:المجرم صعبان عليا ولو كان سرق بس كنت سامحته

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا.. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون

إيهاب جلال يفتح النار بعد خسارة بيراميدز: الكرة المصرية لن ينصلح حالها

نداء عاجل من الحكومة للمواطنين بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. فيديو

حالة الطقس.. تقلبات جوية وبرد يصل لـ الصقيع وسقوط أمطار غدا

عيار 21 يصعد في السماء.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

أخيرا واتساب يعمل بدون "إنترنت".. ميزة جديدة طال انتظارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق أسعارها.. أرخص وأفضل أماكن شهر العسل في مصر|صور

راني مسحال يروج لفيلم تماسيح النيل ب 22 أفيش و 14 نجما‎

حطمتها بالكامل.. شاهد| لحظة انقلاب شاحنة فوق سيارة "لاند كروزر" بالسعودية

عمرها 190 عامًا.. أقدم سلحفاة في العالم تدخل موسوعة جينيس|صور

فيديو

هيئة الدواء تمنح ترخيص استخدام عقار إيفوشيلد لطوارئ كورونا

أعطاني نفس الأقراص..زوج غادة رجب يكشف كواليس علاجه على يد طبيب الإبراشي..فيديو

السيارات تغرق في المياه.. شاهد فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية بعد مد تسونامي

بليدة وشهاداتها كلها كعك.. والد ياسمين صبري يكذّب تصريحاتها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ