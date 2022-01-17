فينجادا: حسام حسن لم يكن مرشحاً لتدريب منتخب مصر بعد البدري

أكد نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري أن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري الحالي لم يتم ترشيحه لتدريب منتخب مصر بعد رحيل حسام البدري.

قال فينجادا في تصريحاته تليفزيونية : "بعد رحيل حسام البدري كانت الرؤية التعاقد مع مدرب أجنبى، وبين كل الأجانب الذين تقدموا لي دعمت كارلوس كيروش لثقتي فيه".

وختم: "حسام حسن لم يتم ترشيحه لتدريب منتخب مصر الوطني بعد رحيل حسام البدري"

أكد أسامة عرابي نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي أن حسام حسن هو الأفضل والأنسب حاليا لقيادة منتخب مصر، وذلك في حالة اتخاذ المسئولين عن الكرة في مصر قرارا بإقالة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف عرابي في تصريحات خاصة لبرنامج “بره الملعب “ على أون سبورت إف إم، مع مها السنباطي: ”كلنا خلف المنتخب الوطني وكيروش في مسيرته مع المنتخب، ونتمنى أن يخلف توقعاتنا ويكون على مستوى الحدث ويعرف قيمة منتخب مصر بشكل جيد”.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون منافسا بشكل كبير في البطولات الكبرى وخاصة في أمم إفريقيا التي نسيطر فيها على القارة بأكملها كأكثر منتخب فاز باللقب.

وأضاف عرابي: "مشكلة كيروش أن فترة التجارب بالنسبة له طولت جدا، وهو عايز يفضل يجرب كده لحد امتى، بطولة أمم أفريقيا الكل أكد مدى أهميتها لمصر وشعبها وجماهيرها خصوصا بعد الإخفاق الأخير في كأس العرب، لكن أن يتعامل بنفس الأسلوب ونجد حاجات غريبة وأخطاء ساذجة في التشكيل والتغييرات أمام نيجيريا فهذا غير مقبول.

وشدد عرابي على أن كيروش يخطئ في التشكيل ومراكز اللاعبين ولا يقوم بالتصحيح، خلال المباراة بمعنى هو بدأ بشكل خاطئ في مراكز اللاعبين أمام نيجيريا بعد عشر دقايق المفروض كان يعدل الطريقة ويرجع كل لاعب مكانه طالما الدنيا مش ماشية كويس.

وأضاف أنه يصر على قراراته رغم إنه شاف كويس أنها خاطئة وعلى فكرة هذا لم يحدث لأول مرة في البطولة وأمام نيجيريا وإنما حدث من قبل في البطولة العربية لكننا التمسنا له العذر وفكرة إنه يجرب اللاعبين في مراكز مختلفة.

وأختتم عرابي قائلا: كيروش فرح جدا لما نجح مرموش في أول مشاركة معاه ففكر إنه بسهولة تقدر تصنع لاعب دولي، وهذا خطأ كبير لأن مش كل واحد لعب ماتشين كويس مع ناديه في الدوري ينفع يكون دولي ويروح المنتخب، عشان كده ضم لاعبين كثيرين بعد ذلك للمنتخب في بطولة كأس العرب.