أخبار الفن.. إصابة بسمة وزهرة رامي بـ كورونا.. وأحمد العوضي يغني لـ ياسمين عبد العزيز بصوت عمر كمال

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

قررت عايدة سعودي مدير محطة راديو إنرجي 92.1، تقديم زهرة رامي حلقة برنامجها "اصحى بإنرجي" صباح اليوم من المنزل بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت عايدة سعودي إن المحطة قررت تقديم أي مذيع حلقات برنامجه من المنزل في حالة اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

أعلنت الفنانة بسمة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير “ فيسبوك ” عن اصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت بسمة على صورة اختيار تحليل كورونا قائلة : “ قدر الله وماشاء فعل!! الحمدلله على كل شيء . ياريت الناس كلها تخللي بالها لان العدوى دلوقتي في الهوا".





كشفت الفنانة غادة نافع عن سر رفض والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى الزواج من الفنان رشدى أباظة والذى عرف بدنجوان الفن المصرى.

وأكدت الفنانة غادة نافع فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الفنان رشدي أباظة عرض على والدتها الفنان ماجدة الصباحى الزواج فى مرحلة مبكرة من عمرها ، إلا أن عائلتها رفضت الأمر ، بسبب أن اشقاءها الرجال كانوا أصدقاء للفنان رشدى أباظة ، ووجدوا أنه غير مناسب لها .

عثرت الشرطة على جثة ممثلة شابة تبلغ من العمر 26 عاما بعد معالجتها من الإدمان، وإصرارها خلال الفترة الماضية على العودة إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى.

جوردان كاشمير هي ممثلة شابة ظهرت في إحدى حلقات مسلسل 16 and Pregnant، أعلن وكيلها رحيلها، دون ذكر أسباب الوفاة، لكنه أكد على أنها كانت بحالة جيدة عقليا وجسديا.

أكد الفنان الفلسطينى كامل الباشا أنه يواصل حالياً تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل الغرفة 207 ، تمهيداً لعرضه على إحدى المنصات خلال الفترة القادمة .

وأضاف كامل الباشا فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أجسد ضمن أحداث مسلسل الغرفة 207 شخصية تدعى عم مينا ، ولكن لا يمكنني الكشف عن تفاصيل الشخصية حتى تكون مفاجأة للجمهور عند عرضها ، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب ومتابعة الجمهور المصري والعالم العربي وأن يحقق ما نصبو له من نجاح يستحقه .

نشر المطرب الشعبي عمر كمال، فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز،ظهر فيه وهو يغني لها اغنية (بحبك أية )والتي اختارها الفنان أحمد العوضي كهدية لها .

ونشر عمر كمال الفيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتب معلقا من خلاله:أغنية " بحبك أيه " هدية أحمد العوضى لياسمين عبد العزيز ف عيد ميلادها.

نشر الفنان عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز .

وجاء فى الفيديو عمر كمال برفقة الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حيث شارك الأخيرة فى غناء أغنية Happy Birthday .