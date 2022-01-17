يد الزمالك يهزم البنك الأهلي في افتتاح المرحلة الثانية لدوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق البنك الأهلي بنتيجة 28-20 في الجولة الأولي من المرحلة الثانية لدورى المحترفين والتي جمعتهما اليوم على صالة النادي.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم البنك الأهلي بنتيجة 10/9، بينما تمكن لاعبو كوماندوز يد الزمالك من حسم الشوط الثاني والمباراة لمصلحتهم بفارق 8 أهداف.

تألق من الزمالك في مباراة اليوم، يحيي الدرع وأحمد حسام وسيف الدرع وخالد وليد.

وقرر الجهاز الفني ليد الزمالك استئناف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء بدون راحة استعدادا لمباراة الجولة الثانية أمام فريق سموحة والمقررة إقامتها في السادسة مساء الخميس المقبل على صالة نادى سموحة بالإسكندرية.

ويقود الفريق: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي واحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

