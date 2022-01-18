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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أدار حوارًا مع الطلاب.. رئيس جامعة الفيوم يتفقد الامتحانات بعدد من الكليات

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء تفقده الامتحانات

قام  الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الكليات بالجامعة، بحضور السادة عمداء الكليات المختلفة ووكلائها.

وصرَّح “حتاتة”، أن الجولة شملت كلية دار العلوم، والتى يؤدي بها ٣٥٠ طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة امتحاناتهم، وكلية الحقوق ١٥٠٠ بالفرقة الأولى والثالثة، وكلية الآداب ٧٨٠ طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة، بالإضافة إلى ٥ لجان خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية، ومعهد التمريض ٢٤٢ طالبًاوطالبة بالفرقة الأولى، وكلية الطب ٥٤٥ بالفرقة الأولى، وكلية طب الأسنان ٨٤ طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية التمريض ٦٤٨ طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية التربية النوعية ٤٣٠ طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة والرابعة، وفى كلية التربية للطفولة المبكرة يؤدي ٢٥٧ بالفرقة الرابعة امتحاناتهم.

وفي أثناء الجولة، اطمأن رئيس الجامعةعلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفر الكادر الطبي من أطباء وتمريض، وعلى تجهيزات العيادات الطبية بكافة اللجان، وعلى تلقي كافة الطلاب الممتحنين لتطعيمات فيروس كورونا، وارتداء كافة أعضاء هيئة التدريس والمراقبين والطلاب للكمامات الطبية.

كما أدار  حوارًا مع بعض الطلاب الممتحنين حول ملاءمة وقت الامتحان، وتوفر التهوية المناسبة، والإضاءة الكافية، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المواد التى يؤدى فيها الطلاب امتحاناتهم، وعلى توافر مرافق لكل الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

رئيس جامعة الفيوم يتفقد الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

 

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