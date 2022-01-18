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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كأس الرابطة.. فاركو يهزم الزمالك 2-0 في مباراة مثيرة

الزمالك ضد فاركو
الزمالك ضد فاركو

حقق فريق فاركو فوزا غاليا على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد الإسكندرية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، بتقدم ليرفع فاركو رصيده إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في حين يتوقف رصيد الأبيض عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير.


بدأ أبناء ميت عقبة المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وعبد الله جمعة و محمد عبد الغني و حسام عبد المجيد و محمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا و إسلام جابر و رزاق سيسيه و محمد أوناجم و يوسف أوباما و  يوسف أسامة نبيه.


جاءت بداية المباراة سريعة من جانب أصحاب الأرض وتصدى محمد عواد لفرصتين متتاليتين من وليد علي وعمرو جمال في الدقيقة الأولى، وفي الدقيقة الثالثة أحرز عبد الله بكري هدف التقدم لفاركو في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية سكنت على يمين محمد عواد.


وهاجم الزمالك  لتعديل النتيجة، في حين واصل أصحاب الأرض محاولاتهم الهجومية لتعزيز التقدم، وفي الدقيقة الحادية عشر أهدر محمد أوناجم فرصة محققة للأبيض بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء فاركو ولكنه تباطأ في التسديد، وواصل محمد عواد تألقه وتصدى لتسديدة قوية من وليد علي من خارج منطقة جزاء الأبيض، وحصل عبد الله جمعة على بطاقة صفراء للخشونة، وبعدها حصل عبد الله بكري مدافع فاركو على بطاقة صفراء للخشونة مع أوباما، وفي الدقيقة 26 ألغي حكم اللقاء هدف لفاركو سجله عزمي غومة، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.


وأهدر يوسف أسامة فرصة هدف محقق للزمالك من انفراد بالمرمى بعدما سدد الكرة في جسد الحارس، وبعداها يتألق عواد وأنقذ مرماه من تسديدة قوية، وسعى الأبيض لتعديل النتيجة في الوقت المتبقي، وأهدر رزاق سيسيه فرصة للتعديل لينتهي الشوط الأول بتقدم فاركو.


ومع بداية الشوط الثاني هاجم الزمالك وأهدر رزاق سيسيه فرصة للأبيض من تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فاركو، وتوالت محاولات أبناء ميت عقبة الهجومية، في ظل تراجع أصحاب الأرض، ودفع الجهاز الفني للزمالك بسيف جعفر بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 65، وحصل إسلام جابر على بطاقة صفراء للخشونة، وبعدها دفع الجهاز الفني للأبيض بحسام أشرف وأحمد زكي بدلا يوسف أسامة وحسام عبد المجيد، وفي الدقيقة 80 دفع الجهاز الفني للزمالك بحمدي علاء وسيد عبد الله بدلا من روقا وإسلام جابر، وفي الدقيقة 83 حتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فاركو سددها أحمد شريف ولكن عواد تصدى لها قبل أن يقرر حكم اللقاء إعادتها وسددها أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 86 ليسجل الهدف الثاني لفاركو.


حاول الزمالك تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

الزمالك بطولة كأس الرابطة فاركو كأس الرابطة محمد عواد

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