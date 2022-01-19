الوافلز بـ 3 طرق مجربة.. اختاري ما يناسبك

هل انت من عشاق الوافلز يمكنك تحضيره بوصفات سهلة وسريعة مكوناتها متوفرة من مطبخك. إليك المقادير واكثر من 3 طرق مجربة ، اختارى الطريقة التي تناسبك.
الوافلز بالنوتيلا للشيف غادة التلي
المقادير
1/4 1 كوب دقيق
1/2 ملعقة كبيرة سكر
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا
1/4 ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
5 ملعقة كبيرة زبد لين
1/4 كوب حليب جوز هند ( أو حليب عادي)
1 كوب زبادي
طريقة تحضير الوافلز
- تُخلط المكونات الجافة في وعاء.
- يُخفق البيض والزبدة في وعاء منفصل جيداً.
- تُضاف المكونات الجافة إلى خليط البيض والزبد مع الاستمرار في الخفق.
- يضاف حليب جوز الهند والزبادي ويخلط المزيج حتى يتجانس.
- تُسخن ماكينة الوافل ويصب مقدار من العجين (حسب حجم الماكينة) وتُغلق حتى درجة النضج.
- يُرفع الوافل ويُرص في طبق التقديم، يُزين بالسكر البودرة/ الفاكهة الطازجة / الكريمة المخفوقة أو
حسب الرغبة.
في حالة عدم توفر ماكينة الوافلز، يمكن استخدام مقلاة عادية سميكة القاع
الوافلز بالشكولاتة للشيف أميرة شنب
المقادير:
ثلثي كوب دقيق.
3 ملاعق كبيرة زبدة سايحة.
بيضة.
3 ملاعق سكر.
فانيلا.
نصف كوب لبن.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
قليل من الملح.
صوص الشيكولاتة.
طريقة تحضير الوافلز
- اخلطي المكونات كلها معًا واخلطيهم بالمضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينة سايلة.
- صبيها في قوالب الوافلز أو أي صينية، وادخليها الفرن على درجة حرارة 220 حتى تتحمر لمدة ثلث ساعة.
- زيني الصينية بعد ذلك بصوص الشيكولاتة.
الوافلز للشيف دعاء عاشور
المقادير
1/4 1 كوب دقيق
1/2 ملعقة كبيرة سكر
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا
1/4 ملعقة صغيرة ملح
2 بيض
5 ملعقة كبيرة زبد لين
1/4 كوب حليب جوز هند ( أو حليب عادي)
1 كوب زبادي
طريقة تحضير الوافلز
- تُخلط المكونات الجافة في وعاء.
- يُخفق البيض والزبدة في وعاء منفصل جيداً.
- تُضاف المكونات الجافة إلى خليط البيض والزبد مع الاستمرار في الخفق.
- يضاف حليب جوز الهند والزبادي ويخلط المزيج حتى يتجانس.
- تُسخن ماكينة الوافل ويصب مقدار من العجين (حسب حجم الماكينة) وتُغلق حتى درجة النضج.
- يُرفع الوافل ويُرص في طبق التقديم، يُزين بالسكر البودرة/ الفاكهة الطازجة / الكريمة المخفوقة أو
حسب الرغبة.
في حالة عدم توفر ماكينة الوافلز، يمكن استخدام مقلاة عادية سميكة القاع