الوافلز بـ 3 طرق مجربة.. اختاري ما يناسبك

هل انت من عشاق الوافلز يمكنك تحضيره بوصفات سهلة وسريعة مكوناتها متوفرة من مطبخك. إليك المقادير واكثر من 3 طرق مجربة ، اختارى الطريقة التي تناسبك.

الوافلز بالنوتيلا للشيف غادة التلي

المقادير

1/4 1 كوب دقيق

1/2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

5 ملعقة كبيرة زبد لين

1/4 كوب حليب جوز هند ( أو حليب عادي)

1 كوب زبادي



طريقة تحضير الوافلز



- تُخلط المكونات الجافة في وعاء.

- يُخفق البيض والزبدة في وعاء منفصل جيداً.

- تُضاف المكونات الجافة إلى خليط البيض والزبد مع الاستمرار في الخفق.

- يضاف حليب جوز الهند والزبادي ويخلط المزيج حتى يتجانس.

- تُسخن ماكينة الوافل ويصب مقدار من العجين (حسب حجم الماكينة) وتُغلق حتى درجة النضج.

- يُرفع الوافل ويُرص في طبق التقديم، يُزين بالسكر البودرة/ الفاكهة الطازجة / الكريمة المخفوقة أو

حسب الرغبة.

في حالة عدم توفر ماكينة الوافلز، يمكن استخدام مقلاة عادية سميكة القاع

الوافلز بالشكولاتة للشيف أميرة شنب



المقادير:

ثلثي كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة زبدة سايحة.

بيضة.

3 ملاعق سكر.

فانيلا.

نصف كوب لبن.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

قليل من الملح.

صوص الشيكولاتة.



طريقة تحضير الوافلز



- اخلطي المكونات كلها معًا واخلطيهم بالمضرب اليدوي حتى تحصلي على عجينة سايلة.

- صبيها في قوالب الوافلز أو أي صينية، وادخليها الفرن على درجة حرارة 220 حتى تتحمر لمدة ثلث ساعة.

- زيني الصينية بعد ذلك بصوص الشيكولاتة.

الوافلز للشيف دعاء عاشور



المقادير

1/4 1 كوب دقيق

1/2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

5 ملعقة كبيرة زبد لين

1/4 كوب حليب جوز هند ( أو حليب عادي)

1 كوب زبادي



طريقة تحضير الوافلز



- تُخلط المكونات الجافة في وعاء.

- يُخفق البيض والزبدة في وعاء منفصل جيداً.

- تُضاف المكونات الجافة إلى خليط البيض والزبد مع الاستمرار في الخفق.

- يضاف حليب جوز الهند والزبادي ويخلط المزيج حتى يتجانس.

- تُسخن ماكينة الوافل ويصب مقدار من العجين (حسب حجم الماكينة) وتُغلق حتى درجة النضج.

- يُرفع الوافل ويُرص في طبق التقديم، يُزين بالسكر البودرة/ الفاكهة الطازجة / الكريمة المخفوقة أو

حسب الرغبة.

في حالة عدم توفر ماكينة الوافلز، يمكن استخدام مقلاة عادية سميكة القاع

