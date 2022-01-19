تحليل مخدرات.. طلب جديد من دفاع فرد الأمن في مشاجرة شدوى الحضري

ظهرت تفاصيل جديدة في مشاجرة شدوى الحضري ابنة كابتن عصام الحضري والذي وقعت منذ ايام قليلة بعد وقوع مشاجرة مع فرد امن بكمبوند بمنطقة الشيخ زايد .

طلبات دفاع المتهم في ازمة شدوى الحضري

تقدم المستشار محمد السحيمي دفاع عبد المنعم إبراهيم فرد الأمن المتهم بالاعتداء على شابين وإحداث تلفيات بسيارة شدوى الحضري في مشاجرة بكمبوند بالشيخ زايد بطلب للنيابة العامة لإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما لبيان إذا كانا يتعاطيان مواد مخدرة من عدمه، وتحديد طبيعة المواد المخدرة الموجودة من واقع العينات المستخلصة من المجني عليهما، للتحقق من سلامة سلوكهما، حال القيادة للسيارتين المشار إليهما بالتحقيقات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.