نظر دعوى مرتضى منصور ضد عبد الناصر زيدان

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، ويتهمه فيها بالسب والقذف وتعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في 30 مايو 2021 ، بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.



واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.



وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر 2020، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.