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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة .. ظهور للامبورجيني أوروس 2023 بدون تمويهات

لامبورجيني أوروس
لامبورجيني أوروس إيفو

تستعد العلامة التجارية الفارهة الإيطالية لامبورجيني منذ فترة كبيرة ، الكشف عن سياراتها أوروس الموديل الجديد 2023 ، بعد ان نالت نسختها القديمة موديل 2017  نجاح كبيرا بمبيعات تتعدى 16,000 خلال 4 أعوام، منهم 5021 سيارة فقط في 2021.

وبالفعل ظهرت السيارة لامبورجيني أوروس الموديل الجديد 2023 ، والتي تنتمى الى فئة السيارات فيس ليفت جديدة الـ SUV الخارقة لأول مرة أثناء اختبارها بدون تمويهات .

وأوضحت شركة لامبورجيني ، ان السيارة الجديدة موديل 2023 ستحمل اسم أوروس إيفو .

وظهرت السيارة لامبورجيني أوروس إيفو في شمال أوروبا بتحديثات جمالية محدودة، خاصة للمقدمة ورسومات LED جديدة على المصابيح الأمامية وتصاميم جديدة للجنوط وألوان خارجية جديدة ومصد خلفي جديد.

وتستمد السيارة لامبورجيني أوروس إيفو ، قوتها من محرك هايبرد جديد بالقابس بقوة 819 حصان، مقارنة بمحرك 8 سلندر 4.0 لتر الحالي للسيارة بقوة 641 حصان ، وهو التغير الأهم في السيارة الجديدة .

 

من الجدير بالذكر أن جميع سيارات لامبورجيني ستكون هايبرد بحلول نهاية 2024، بما يشمل السيارات التي ستحل محل أفينتادور وهوراكان، كما سنرى أول سيارة كهربائية بالكامل من لامبورجيني في 2027 أو 2028.

سيارات لامبورجيني سيارة كهربائية شركة SUV السيارات 2021

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