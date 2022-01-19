يحيي الفخراني يكشف سر رفضه العمل في فيلم العار

قال الفنان يحيي الفخراني، إنه كان سيجسد دور الفنان الراحل محمود عبد العزيز في فيلم العار، مؤكدًا أنه رفض المشاركة فى الفيلم، ورشح محمود عبد العزيز.

وأوضح يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، سبب رفضه، قائلا: "كنت عايز أقوم بدور وكيل النيابة حسين فهمي، ولكن عُرِض عليا الدكتور، ولذلك تم الرفض".

ولفت إلى أنه تحجج بأشياء غريبة فى هذا التوقيت من أجل الرفض فقط وليس لشيء آخر.

وتحدث الفنان يحيي الفخراني، عن مشهد مضحك له، وقال إنه لا يحب "الفأر"، مثل الكثير من المواطنين، وأن هناك مشهداً فى أحد الأعمال التى قام بتنفيذها "خرج ولم يعد" كان به مشهد مع فار وأنه رفض لفترة طويلة تجسيد المشهد.

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دى إم سى" ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أن مدير التصوير تدخل لحل المشكلة، التى بيني وبين المخرج، وبعد نقاشات كثيرة، تم الاستقرار على أن يتم المشهد ويتم ربط الفأر بحبل.

ولفت إلى أن الفأر مات بعد أن تم ربطه، وتم تصوير المشهد بـ الفار وهو ميت، والجميع دخل في حالة ضحك شديد.